I look total-denim sono tornati, parola di Stradivarius

Il total look denim è tornato e sarà in cima al podio delle tendenze moda del 2023. La febbre del “blue” più famoso del mondo ha già conquistato le passerelle e ora approda nello streetwear a capitanare gli stili più urbani e versatili. Stradivarius rilegge i codici stilistici del denim e riconferma il suo amore per il tessuto, che conquista tutti i capi della collezione permettendo di creare outfit che si distinguono per comodità e coolness.

Con la linea Denim on Denim della collezione primavera-estate 2023, Stradivarius presenta i must have da includere nel guardaroba: non importa come, basta abbracciare la tendenza jeans per un look in pieno stile Y2K. Le gonne in denim nelle versioni midi e lunghe saranno le protagoniste indiscusse dello streetstyle, mentre le camicie, proposte in diversi lavaggi, sono un must-have che non potrà mancare nel guardaroba. Jeans a gamba larga, abiti e cappotti in denim vengono combinati e abbinati senza paura di eccedere, per look in cui il jeans è al centro dell’attenzione.