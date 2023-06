RINGANA, presenta FRESH duo

Hello FRESH duo a base di attivi naturali dal potere antiossidante. FRESH eye serum, rinfrescante, decongestionante e tonificante, e FRESH cream light, idratante. Talmente fresh da avere una data di scadenza (sei mesi dalla produzione, tre dall’apertura del prodotto) per assicurare la massima efficacia. I flaconi in vetro sono avvolti a protezione nell’iconico asciugamano in cotone bio in sostituzione del pack secondario.

FRESH eye serum 125ml

Una formula a base di soli attivi e tutti naturali:

crescione del Brasile, acido ialuronico, peptidi naturali, rassodante e levigante

caffeina, stimola la microcircolazione, decongestionante

estratto di arnica messicana, per illuminare

olio di Lecythis, idratante

olio di semi di fico d'India, antiossidante e rigenerante

FRESH cream light 50ml (ideale anche per pelli impure)

Nella formula:

olio di Andiroba, olio di Açai, olio di Copaiba, olio di vinaccioli, olio di Tamanu, per un'azione lenitiva e antiossidante

Zinco PCA, solfato di zinco e rame PCA, regolano la produzione di sebo e contrastano l'effetto lucido

, regolano la produzione di sebo e contrastano l’effetto lucido Bisabolo e estratto di corteccia di magnolia, per un’azione rigenerante e lenitiva