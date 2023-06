Yōkai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi, l’esposizione che presenta al pubblico oltre duecento opere dei più spaventosi artisti giapponesi del XVIII e XIX secolo, questa settimana accoglie nelle sue sale una dimostrazione di Ikebana e la presentazione del libro di Marta Berzieri “La paura in Giappone”.

Dimostrazione di ikebana

Sabato 10 giugno, alle 16 la protagonista dell’evento collaterale sarà invece l’ikebana, l’arte della disposizione di fiori recisi e di elementi vegetali, nobile disciplina orientale che affonda le sue radici nel VI secolo d.C.

Marco Ryōen Di Marco, III Master e insegnante “Senmon” della Scuola di Ikebana Ohara con sede a Tokyo, nonché autore del testo “Ikebana Svelato” (Rizzoli, 2022), realizzerà una dimostrazione pratica di alcune delle più rappresentative espressioni compositive della Scuola Ohara, conducendo così gli spettatori in un viaggio nella bellezza dell’arte dei “fiori viventi”: un’occasione per approfondire l’affascinante connessione del popolo giapponese con la natura che sottende le leggendarie storie raffigurate nelle antiche stampe esposte in mostra.

“La paura in Giappone: yōkai ed altre creature terrifiche”: presentazione con l’autrice Marta Berzieri

Domenica 11 giugno, sempre alle 16, si torna al mistero e all’orrore con la presentazione del libro “La paura in Giappone: yōkai ed altre creature terrifiche”, alla presenza dell’autrice Marta Berzieri.

Pochi popoli al mondo possono vantare la ricchezza e la varietà di figure mostruose sviluppate dal Giappone. Nel saggio, frutto di un’approfondita analisi antropologica, Marta Berzieri analizza lo sviluppo delle credenze irrazionali nella storia nipponica e la loro funzione, con particolare attenzione al loro impiego nella politica, nell’arte, nell’ecologia e addirittura nell’economia. Il libro termina con un’interessante appendice che raccoglie una serie di interviste rilasciate da alcuni abitanti del “paese con otto milioni di divinità”.

Per partecipare agli eventi collaterali occorre prenotarsi scrivendo alla mail [email protected].it. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero per i possessori del biglietto della mostra, valido per la giornata in corso, ma il pubblico può anche partecipare soltanto all’evento collaterale, senza acquistare il biglietto dell’esposizione, ma soltanto uno dedicato al singolo evento, al costo di € 5,00, oppure partecipare all’evento e tornare a visitare la mostra per la seconda volta, al costo di € 8,00.

Ogni weekend chiunque si presenterà in mostra con un costume da cosplayer avrà diritto a un ingresso ridotto e al salta fila gratis.

Ideata e prodotta da Vertigo Syndrome, Yōkai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi si apre con una sala immersiva che fa rivivere al visitatore l’esperienza della più leggendaria prova di coraggio dei samurai: il rituale delle 100 candele. L’esposizione, a cura di Paolo Linetti, presenta poi al pubblico occidentale i mostri della tradizione nipponica, attraverso stampe antiche, libri rari, abiti, armi, un’armatura samurai, nonché una straordinaria collezione di netsuke, 77 piccole sculture in avorio un tempo usate come fermaglio. A completare la mostra, una serie di tavole inedite ad opera di Marga “Blackbanshee” Biazzi, illustratrice da sold out nelle maggiori fiere del fumetto, che reinterpreta alcuni tra i più famosi Yōkai con il suo caratteristico stile art déco.

INFORMAZIONI

YŌKAI. Le antiche stampe dei mostri giapponesi

Bologna, Palazzo Pallavicini (via San Felice 24)

7 aprile – 23 luglio 2023

Orari

Da martedì a domenica dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00)

Chiuso il lunedì

Venerdì 19 maggio, venerdì 26 maggio e venerdì 2 giugno dalle 10 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 21.30)

Biglietti

Dal martedì al venerdì:

€ 14,00

Sabato e domenica:

Intero € 16,50 | Ridotto € 14,00

Gruppi € 13,00 (mon. 15 – max 25 persone + 1 accompagnatore gratuito) | Scuole € 5,00 (2 docenti gratuito)* *per gruppi e scuole obbligo di prenotazione a [email protected]

Bologna Welcome Card e Card Cultura € 13,00

Soci Touring Club € 13,00

Giovedì Universitario € 12,00 (con tesserino)

Bambini da 6 a 12 anni € 5,00

Gratuito per bambini sino a 6 anni| disabili con certificato 75% di invalidità| guide turistiche abilitate | giornalisti con tesserino accreditati presso ufficio stampa| soci I.C.O.M.