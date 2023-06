Lanerossi presenta la nuova collezione “E’ tempo di Lino”

Dal 1817 Lanerossi progetta e realizza prodotti di interior textile partendo da materie prime naturali e pure, lavorate con cura e perizia artigianale. L’attenzione alla qualità e alla sostenibilità dei filati rappresenta infatti uno dei capisaldi della filosofia del brand che, da oltre due secoli, si dedica con passione, creatività ed expertise allo sviluppo di plaid, coperte, lenzuola, cuscini e spugne che donano un calore e personalità unici alle case di chi li sceglie.

Puro e naturale, il lino è la fibra più sostenibile al mondo.

Un materiale raffinato, di estrema qualità e bellezza, che si contraddistingue per delle proprietà eccellenti, non solo dal punto di vista del rispetto dell’ambiente, ma anche per la salute della persona. Anallergico, antistatico e traspirante, il lino assorbe l’umidità e termoregola la temperatura corporea risultando fresco d’estate e caldo d’inverno garantendo così la migliore qualità del sonno. Estremamente resistenti, i tessuti in lino, inoltre, non si usurano e non si deformano con i lavaggi ma, al contrario, acquisiscono nel tempo una maggiore morbidezza.

Lanerossi sceglie questo filato strepitoso per dare vita ad una gamma di prodotti per la zona notteche regalano una sensazione di puro benessere. Una nuova collezione di lenzuola realizzata con lino prodotto dal Linificio e Canapificio Nazionale che quest’anno celebra il suo 150° anniversario.

Leader mondiale nella produzione ad alta sostenibilità di filati di lino e canapa, il Linificio e Canapificio Nazionale è – insieme a Lanerossi – di proprietà di Marzotto Lab che, grazie ad un portafoglio unico di aziende, può così disporre di una filiera integrata e tracciata, dalla materia prima al prodotto finito, e di una connessione delle piattaforme produttive.

L’approccio attento e rigoroso del Linificio e Canapificio Nazionale, che combina rispetto per la tradizione, impegno per la tutela dell’ambiente e creatività, gli ha permesso inoltre di dare vita al progetto Lino d’Italia: il primo ed esclusivo filato 100% italiano, tracciato, ottenuto partendo da piante coltivate sul territorio nazionale.