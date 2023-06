Therasia Resort Sea & Spa, l’unico Resort in Italia con due ristoranti Stellati

Il Therasia Resort Sea & Spa che, dal promontorio dell’Isola di Vulcano, domina tutte le Eolie, apre la stagione 2023 con tante novità, tra cui le “Stelle” e un lido dove abbandonarsi alla magia di quest’isola vulcanica sempre più unica e meta “stellare” dell’estate alle Eolie. Vivere le Eolie e l’isola di Vulcano significa immergersi nella natura selvaggia della macchia Mediterranea, che fin dalla primavera invade l’isola, dove ancora si trovano luoghi non comuni da scoprire – come le Grotte dell’Allume, la Grotta del Cavallo e quella dell’Eremita. Vuol dire partire verso il Vulcano, per scalarlo fino in cima, dove si ammirano tutte le isole dell’arcipelago eoliano, Salina, Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli. E vuol dire anche trovare a tavola, tante Stelle.

Oggi, infatti, il Therasia è l’unico resort in Italia a poter offrire ai suoi ospiti un panorama gastronomico che vanta due ristoranti stellati al suo interno: il ristorante Il Cappero, guidato dall’Executive Chef Giuseppe Biuso – 1 stella Michelin (dal 2014)- e I Tenerumi, l’unico ristorante vegetale dell’isola guidato dallo Chef Davide Guidara – 1 Stella Michelin, 1 Stella Verde Michelin, ricevute a Novembre – diventando così una vera e propria isola gastronomica.

Il ristorante Il Cappero, dopo un importante restyling, stupisce quest’anno anche a pranzo, con un’inedita offerta che rende dinamica l’esperienza gourmet, come in un vero viaggio: due terrazze, entrambe con vista mozzafiato a picco sul mare, dettano le tappe del gusto. Si parte sulla prima terrazza con l‘amouse bouche, per proseguire sulla seconda terrazza dove il percorso dello Chef invade i sensi, come la vista sulle Eolie. La filosofia di cucina dell‘Executive Chef Biuso, propone gli inconfondibili sapori e profumi della tradizione enogastronomica siciliana, per questa stagione proposti con nuove elaborazioni che utilizzano l’affumicatura e la stagionatura.

A conclusione del percorso gustativo, è il Pastry Chef Gianluca Colucci che crea il dessert su misura: Gianluca accompagna infatti gli ospiti ad assaggiare gli ingredienti in purezza per poi realizzare sul momento il dolce perfetto.

L’innovazione trova espressione anche al Ristorante Vegetariano I Tenerumi, sotto il segno della sperimentazione del pluripremiato Chef Guidara che apre quest’anno un nuovo spazio in cui esprimere il suo credo culinario, il Manifesto della Cucina Vegetale, secondo il quale la cucina vegetale può – attraverso tecnica e ricerca costante dare voce alle preziose materie prime del suo orto biologico enfatizzandone le sfumature dello spettro gustativo, in perfetto accordo con i capisaldi dello Chef.

Da quest’anno, è live anche lo Chef’s Table: oltre alla cucina a vista, gli ospiti possono cenare sul tavolo per 8 persone in diretto contatto con la brigata. L’isola di Vulcano e il Therasia non smettono di offrire sempre nuove sorprese e inaugurano il nuovo Beach Club – sulla Spiaggia delle Sabbie Nere, a pochi metri dal resort. È un piccolo e curato gioiello di ospitalità in esclusiva per gli ospiti dell’hotel con cabane e chaise loungues, sulla sabbia nera vulcanica, dalle quali sarà possibile ammirare Alicudi e Filicudi e ordinare golose proposte culinarie direttamente dall’hotel.