SVR per un’intensa idratazione presenta la nuova Hydraliane

Laboratoire Dermatologique SVR presenta un nuovo trattamento per l’idratazione ad alta concentrazione per tutti i tipi di pelle anche la più sensibile, adatta a tutte le età: Hydraliane new generation intense hydration 50 ml. Disponibile in 3 texture diverse per soddisfare tutte le tipologie di pelle, anche quelle più sensibili – CREME LEGERE, CREME, CREME RICHE – promettono di regalare 48H di idratazione e nutrimento. Inoltre, la pelle risulterà morbida, vellutata, liscia e piacevolmente profumata. Dermatologicamente testato sulla pelle sensibile, senza parabeni, con profumo senza allergeni.

Principi attivi di linea:

Acqua fisio-adatta: acqua purificata ultra concentrata in elementi essenziali per il corretto funzionamento della pelle come zinco idratante e anti-ossidante, magnesio idratante e rigenerante, manganese antiossidante e alleviante

Cristalli liquidi: simili a quelli delle cellule della pelle che permettono il lento rilascio di acqua per una idratazione long-lasting

Zuccheri fisiologici: trattengono l’acqua garantendo un’idratazione immediata

Burro di karitè: contrasta la secchezza

HYDRALIANE, esibisce un’eco-formula 100% di ingredienti di origine naturale, di cui il 94% è direttamente approviggionato localmente (sul territorio francese) per ridurre significativamente l’impronta ecologica. Il pack è realizzato al 100% in mono-materiale e senza alluminio, 100% riciclabile con drastica riduzione della plastica del -54%. Inoltre, permette di utilizzare tutto il prodotto senza sprechi, fino all’ultima goccia.