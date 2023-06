Eisenberg Paris presenta Masque Essentiel Argent pour homme

Stile di vita, inquinamento o persino la rasatura influenzano l’equilibrio cutaneo rendendo la pelle più facilmente recettibile a irritazioni. Oggi a causa dei ritmi frenetici della città, segni di invecchiamento, stanchezza e stress provocano secchezza, opacità, rughe, pori dilatati e imperfezioni. La Ricerca di EISENBERG, basata su scienza e natura, ha scoperto l’eccezionale potere dell’Argento. Da secoli riconosciuto a livello mondiale per la sua bellezza, il suo pregio e il suo incredibile potere, questo ingrediente offre molteplici benefici alla pelle. Combinando lo straordinario potere dell’argento puro micronizzato con un cocktail di ingredienti attivi, EISENBERG presenta la MASQUE ESSENTIEL ARGENT 75 ml. Si tratta di una maschera viso e occhi multifunzionale, facile da inserire all’interno della beauty routine maschile.

Formulata per ottenere risultati visibili e immediati, i benefici di questa esclusiva maschera super efficace aumentano se associati ad una alimentazione sana, ad un regolare esercizio fisico e a un sufficiente riposo.

MASQUE ESSENTIEL ARGENT è una maschera multifunzionale ad alta performance che, in un solo step, attenua stanchezza, segni di invecchiamento e stress regalando un’esclusiva esperienza multi sensoriale. Questa maschera eccezionale, arricchita con Argento puro micronizzato e un cocktail di principi attivi mirati che lavorano in sinergia con la Formula Trio-Moléculaire® brevettata, offre risultati efficaci, detossinanti e ultra-lifting in soli 5 minuti.

La Formula Trio-Moléculaire® rigenera, energizza e ossigena. L’Argento Puro Micronizzato dona proprietà anti-batteriche, anti-infiammatorie e rigeneranti alla pelle. L’Agente Tensore Biotecnologico favorisce la sintesi del collagene nel lungo termine e svolge un’azione rassodante. Immediato effetto lifting sulla superficie della pelle e tonificante in profondità.

La formula contiene l’Estratto di Semi di Moringa che combatte l’inquinamento e purifica grazie alle sue proprietà detossificanti; l’Acido Ialuronico ad Alto Peso Molecolare, che agisce sulla superficie della pelle, favorendo l’idratazione e riducendo l’infiammazione.

La sua confortevole texture in gel-crema è perfetta da applicare anche nella zona del contorno occhi. La pelle appare visibilmente riequilibrata, ben idratata, levigata e rassodata. Insomma, regala un perfetta protezione dall’inquinamento insieme a un’esperienza sensoriale fresca e lussuosa per una pelle dall’aspetto sano.

APPLICAZIONE

Al mattino o alla sera, applicare su viso, contorno occhi e collo puliti. Prelevare la quantità ottimale di prodotto per iniziare l’applicazione. Per un effetto express, lasciare il prodotto applicato per 5 minuti. Per una pelle particolarmente stanca, applicare quotidianamente per 5 minuti per 1 mese. Per un effetto anti-fatica immediato, applicare uno strato spesso

sul contorno occhi e lasciare agire per 5 minuti. Risciacquare accuratamente con acqua tiepida e asciugare la pelle con un panno morbido o lasciarla asciugare all’aria. Completare la beauty routine quotidiana con i trattamenti firmati EISENBERG.