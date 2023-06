Linee sottili ed estreme per le nuove collezioni firmate Rubinetterie Treemme

Nel mondo della rubinetteria, sempre alla ricerca di innovazioni stilistiche ed estetiche, le ultime tendenze puntano a soluzioni dalle linee sottili con spessori ridotti, quasi estremi, come le nuove collezioni 28mm, T30 e Q30 di Rubinetterie Treemme.

Questi nuovi prodotti, oltre a essere accomunati da un design moderno e minimalista, sono frutto di un attento studio progettuale e tecnologico che ha portato all’utilizzo di particolari cartucce che rendono ciascun modello esclusivo.

La rubinetteria della collezione 28mm si presenta come un cilindro in acciaio di soli 28 millimetri di diametro, unico nel panorama internazionale. La riduzione degli spessori è stata raggiunta grazie a una speciale cartuccia realizzata appositamente per l’azienda.

T30 è una collezione di rubinetti caratterizzata da una silhouette circolare estremamente raffinata e leggera. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla cartuccia in ottone da 22 mm di diametro, la più piccola presente sul mercato, che tramite l’utilizzo di un innovativo aeratore riduce il diametro della bocca.

La serie Q30 è un modello di rubinetteria dalle linee squadrate dove prevale la leggerezza assoluta delle forme grazie, anche in questo caso, a una cartuccia di diametro 22mm. Questa collezione è contraddistinta da un gusto cosmopolita, facilmente adattabile a diversi stili, che si rivolge a un pubblico attento all’innovazione e alla ricerca.