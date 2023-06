$nake Hexago: il nuovo orologio di Philipp Plein

Philipp Plein presenta $nake Hexagon, un orologio femminile che coniuga il fascino della couture a geometrie d’avanguardia declinando in modo personale ed originale il celebre logo esagonale con monogramma, protagonista assoluto del segnatempo.

Il nuovo $nake Hexagon di Philipp Plein sceglie, per la cassa, – in acciaio inossidabile nella dimensione 28 mm con finitura IP oro giallo – la forma esagonale, forma chiave del DNA del brand, e riveste la lunetta sfaccettata di bianchi cristalli per un effetto 3D di grande preziosità. La corona è posta a ore 2 nel rispetto della geometria pura della cassa.

Il quadrante silver del nuovo orologio $nake Hexagon concede tutta la sua superficie al grande logo esagonale con la doppia P, definito dall’effetto satinato e completato da cristalli posti a ore 6 e 12 e sfere in acciaio silver a punta per ore e minuti.

Il bracciale tubogas a spirale, in acciaio con finitura IP oro giallo, avvolge il polso con curve sinuose che richiamano il mondo della gioielleria e aggiungono un tocco audace, cifra stilistica delle creazioni Philipp Plein.