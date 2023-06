I must have di Shani per affrontare al meglio la bella stagione

L’estate si avvicina e con essa il sole, il mare, le alte temperature e soprattutto il desiderio di godersi qualche giorno di relax sdraiati su una spiaggia paradisiaca, o a bordo piscina. A maggior ragione quando si trascorre molto tempo sotto ai raggi solari, però, è importante prendersi cura prima e dopo della propria pelle, per idratarla e nutrirla in profondità e proteggerla. Shani viene in vostro soccorso, con tre must have da non perdere per questa estate 2023: si tratta dell’Emulsione Solare SPF 50+, da applicare abbondantemente su viso e corpo prima dell’esposizione solare e poi ogni tre ore; del Liftingel, che se conservato in frigo può essere utilizzato come doposole lenitivo e rinfrescante per il viso; e infine Idra Corpo, un latte corpo idratante e nutriente che ridona alla pelle freschezza, idratazione ed elasticità.

Siete pronti per l’estate?

Emulsione solare SPF 50+ Prezzo: € 55,00 – 100 ml

L’emulsione solare SPF 50+ by Shani contiene filtri anti UVA, anti UVB e filtri fisici ad elevata concentrazione, oltre ad antiossidanti e sostanze lenitive. È una crema a protezione solare molto alta (SPF 50+), di facile assorbimento e con effetto idratante, in grado di garantire un’abbronzatura delicata e uniforme grazie alla presenza di un attivatore di melanina. È adatta a tutte le pelli, specialmente quelle chiare e sensibili alle radiazioni, anche quelle dei bambini. Inoltre, aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo e le macchie sul viso causate dal sole. È importante, come per tutti i solari, ripetere l’applicazione almeno ogni 3 ore e dopo il bagno.

Liftingel Prezzo: € 95,00 – 50 ml

Un prodotto ottenuto grazie all’innovativa tecnologia della liposomizzazione, che permette ai principi attivi di penetrare più in profondità. Liftingel contiene lecitina ultrapura, vitamina E, bisabololo e colesterolo, che conferiscono un’elevata azione liftante. Ma perché è perfetto per l’estate? Perché oltre ad essere un gel nutriente ad effetto lifting-tensore, se conservato in frigorifero e applicato sul viso dopo l’esposizione solare, ha uno straordinario effetto rinfrescante reidratante, calmante e tonificante e con questa funzione può essere utilizzato anche sulla pelle dei più piccoli.

Idra Corpo Prezzo: € 75,00 – 200 ml

Idra Corpo by Shani è un latte corpo idratante, nutriente e protettivo, adatto a tutti i tipi di pelle, anche per l’infanzia e la terza età. Lenisce eventuali rossori, disidratazioni e screpolature della cute ed è perfetto come doposole per la sua forte azione idratante, lenente ed anti-rossore. Dopo una giornata di esposizione al sole, infatti, dona una fantastica sensazione di sollievo grazie al suo potere rinfrescante. Inoltra, lascia la pelle visibilmente luminosa e idratata senza ungerla.