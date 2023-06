Coincasa porta la brezza marina in tavola con la linea My summer style

Per una tavola che esprima a pieno l’aria di estate, Coincasa presenta un’ampia proposta per una mise en place a regola d’arte con una selezione di prodotti della linea My summer style 2023. I classici della tavola rivisitati e arricchiti da dettagli completamente ispirati al mondo marino. Una scala cromatica del blu e dell’azzurro decora la tavola con eleganza e singolarità. Qualche esempio?

Piatto piano realizzato in porcellana e ispirato alla forma di un pesce. Caratterizzato da delle linee essenziali e raffinate: tovagliette realizzate in denim di cotone con tovaglioli abbinati. Una scelta originale e iconica ispirata alla moda senza tempo del denim; candeliere in vetro coloratp in pasta, illumina la tavola creando atmosfera il porta candele ispirato alle sinuose forme di una conchiglia. La scelta ideale per richiamare il mare sulla tavola; portatovaglioli in porcellana ispirati al mondo marino. Un piccolo dettaglio che non passa inosservato e arricchisce la mise en place; la caraffa impreziosita dal dettaglio del polpo dona giochi di colore e luce alla tavola e molto altro ancora…