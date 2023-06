Istituto Helvetico Sanders leader della cosmetica tricologica

L’Istituto Helvetico Sanders è una realtà italiana che opera da sempre con successo in un ambito molto particolare, quello della risoluzione dei problemi legati ai capelli e al cuoio capelluto. Nel corso degli anni, la sua filosofia di lavoro si è basata su un approccio terapeutico completo, diretto a prendersi cura delle persone sia dal punto di vista fisico sia da un punto di vista emotivo e psicologico, attraverso un protocollo che comprende un trattamento specializzato, personalizzato sulla singola persona, e l’accompagnamento step by step in ogni momento.

L’IHS fonda il suo grande expertise sul suo dipartimento avanzato di ricerca, che risiede in Svizzera, e che sviluppa trattamenti e prodotti esclusivi con sostanze funzionali di derivazione naturale, e sull’alta competenza del suo personale composto da medici, chirurghi, biologi e assistenti sanitari, dislocati su tutto il territorio nazionale nelle 24 sedi del gruppo (l’ultima apertura a Bergamo proprio nel corso del mese) che lo rendono anche tra i più grandi network europei.

L’ambito tricologico è in cosmetica uno degli ambiti più delicati che richiede una grande esperienza. Diverse, infatti, sono le problematiche che possono colpire la salute e la bellezza dei capelli o l’equilibrio del cuoio capelluto, fino a portare a casi in cui la perdita dei capelli, totale o parziale, crea un disagio alla persona e influenzare fortemente la sfera emotiva e la percezione di sé. La calvizie è, infatti, considerata uno degli inestetismi fisici più sentiti, che colpisce, in diverse forme, circa il 70% degli uomini e circa il 40% delle donne in Italia, e può avere diverse cause: dallo stile di vita (fumo, alimentazione, abitudini), all’uso di alcuni farmaci o terapie, essere conseguenza di malattie, fino alla predisposizione genetica.

Proprio a causa della sua variabilità, è importante affrontare il problema partendo dalla comprensione e dall’analisi delle cause che l’hanno originata, per poi agire con soluzioni personalizzate in base al singolo. L’Istituto Helvetico Sanders ha sviluppato negli anni un protocollo di tipo clinico che parte dall’analisi accurata e si articola in diversi tipi di trattamento fino al trapianto completo di capelli con tecniche avanzate.

La gamma dei prodotti esclusivi e con formule brevettate, che non è possibile acquisire altrove, è suddivisa in:

Trattamenti Fisio – Complex : formulazioni dermocorrettive e dermostimolanti, e trattamenti specifici pre e post-trapianto, con sostanze funzionali di origine naturale, finalizzati a correggere le alterazionidei capelli e del cuoio capelluto. Si tratta di sostanze funzionali di nuova generazione, in formula liquida, da applicare direttamente sul cuoio capelluto per agire attivamente sul substrato cutaneo e penetrare direttamente all’interno dell’unità pilo-sebacea. Hanno come effetto la normalizzazione del cuoio capelluto e della caduta e il rinforzamento dei capelli.

: formulazioni dermocorrettive e dermostimolanti, e trattamenti specifici pre e post-trapianto, con sostanze funzionali di origine naturale, finalizzati a correggere le alterazionidei capelli e del cuoio capelluto. Si tratta di sostanze funzionali di nuova generazione, in formula liquida, da applicare direttamente sul cuoio capelluto per agire attivamente sul substrato cutaneo e penetrare direttamente all’interno dell’unità pilo-sebacea. Hanno come effetto la normalizzazione del cuoio capelluto e della caduta e il rinforzamento dei capelli. Prodotti Igienici: sono finalizzati alla detersione profonda e mirata di cute e capelli ad amplificare i risultati ottenuti con i trattamenti . Questi prodotti mantengono l’azione dei trattamenti perché costituiti da molte delle stesse sostanze funzionali.

sono finalizzati alla detersione profonda e mirata di cute e capelli ad . Questi prodotti mantengono l’azione dei trattamenti perché costituiti da molte delle stesse sostanze funzionali. Prodotti Estetici: linea composta da gel, oli e balsamiper lo styling quotidiano. Sono formulati per essere compatibili con i trattamenti specifici e donare gli effetti estetici desiderati.

L’utilizzo dei prodotti si accompagna, a secondo del caso, anche ad altri trattamenti effettuati con tecniche all’avanguardia, come la fotobiomodulazione, che avviene con l’emissione di selezionate lunghezze d’onda per innescare una risposta metabolica e aumentare l’assorbimento del trattamento. I trattamenti sono studiati anche per essere effettuati a casa con dispositivi home-use funzionali e confortevoli per l’elettrostimolazione.

I risultati dei trattamenti con il metodo Sanders sono estremamente positivi, con l’85% circa di normalizzazione del cuoio capelluto e il 74% di ispessimento del fusto nei casi di rinfoltimento in meno di 15 settimane.