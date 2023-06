M.A.C presenta i nuovi Skinfinish Sunstruck Bronzer

Look effetto sun-kissed per tutto l’anno con le nuove Bronzing Powder firmate M-A.C. Sono disponibili in 15 tonalità color-true dai finish opachi o radiosi, create dagli artisti di M.A.C. “Skinfinish Sunstruck Bronzer schiera le tonalità più indicate per donare alla pelle una calda ‘abbronzatura naturale’ che si fonde perfettamente sul viso” spiega Georgina Padilla, M·A·C Regional Artist Training Director, LATAM (America Latina).

Calore e profondità con la delicata opacità di Skinfinish Sunstruck Matte Bronzer – disponibile in dieci tonalità – o con la preziosa luminosità di Skinfinish Sunstruck Radiant Bronzer – disponibile in cinque tonalità. Entrambi i finish sono ideati per esaltare e riscaldare il tono naturale della pelle, con una polvere setosa, facile da stendere e sfumare, formulata con pigmenti a doppia lavorazione. “Il risultato mette in mostra un effetto seconda pelle, con il plus di donare al look un meraviglioso colorito che imita le sfumature dorate del sole, in un’ampia gamma di tonalità inclusive” spiega Padilla.

Le polveri sono formulate con l’esclusiva Marshmallow Cushion Blend by M.A.C, che rende la texture setosa e confortevole e la tenuta impeccabile. La formula, inoltre, è waterproof e resiste a sudore e umidità.

Abbinata al nuovissimo 143S Bronzer Fan Brush, un pennello dalla forma a ventaglio, consentirà un’applicazione precisa come un vero maestro del make-up. Da oggi, è possibile prolungare l’atmosfera estiva per tutto l’anno sfoggiando un meraviglioso look baciato dal sole.