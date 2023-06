Il parka da sogno in techno Sangallo firmato Rocco Ragni

Grazie alla moda di ROCCO RAGNI, sarà facile brillare di luce propria anche sotto la luna e perfino nelle giornate in cui il cielo si coprirà di nuvole. Il designer nel cui DNA convivono lusso e raffinatezza, tagli puliti e materiali eccellenti, maestro nel mescolare classico e contemporaneo, tecnologia e tradizione, offre anche per la stagione più calda total look il cui fiore all’occhiello – ovvero capi in maglia realizzati nei filati più pregiati – sono affiancati da T-shirt, gonne, camicie, pantaloni, giacche e accessori sempre in bilico tra rigore e poesia.

Non servono outfit elaborati: la raffinatezza di ROCCO RAGNI sta nella bellezza della semplicità e nella profonda comprensione dell’anima femminile, sfaccettata come un diamante. Così, le mani sapienti degli artigiani che dal 2005 animano la Bottega Perugina (il quartier generale di ROCCO RAGNI immerso nel borgo da favola di Compresso, vicino a Perugia) hanno pensato alle intense giornate di ogni donna e alla sua lunga estate per plasmare i fab 3, tre pezzi capaci da soli di rendere speciale ogni outfit, ma concepiti per dare il meglio di sé indossati insieme.

La T-shirt basic ma con piglio rock scende dritta a coprire i fianchi ma senza segnare ed è freschissima: in puro cotone, ha spalla scesa, manica con risvolto e una stampa logo sottolineata da micro borchie color oro. ROCCO RAGNI la abbina a una gonna svasata in un brillante tessuto misto viscosa, principesca ma a tutto comfort, con vita alta e fusciacca da annodare. Per la gioia di tutte, è dotata di pieghe che donano a qualsiasi silhouette e di pratiche tasche in cui affondare le mani con deliziosa nonchalance.

E poi c’è lui, il parka che non ti aspetti perché realizzato in tessuto tecnico con lavorazione a pizzo Sangallo. Rosa, ma disponibile anche in azzurro e cammello, ha un ampio cappuccio e un’arricciatura in vita che gli permette di cambiare stile in un secondo e di fare un figurone sia su jeans sia su gonne vaporose. È lungo a metà coscia e non si stropiccia, così puoi perfino infilarlo nella borsa da spiaggia e metterlo sopra il tuo bikini per serate (da sogno) on the beach.