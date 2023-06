Wave e Shadow di Treesse: elogio del benessere quotidiano

Armonia, design ed eleganza: Treesse, azienda italiana specializzata nella produzione di minipiscine, vasche e sistemi doccia di altissima qualità, ridefinisce l’esperienza di benessere con le nuove minipiscine Wave e Shadow.

Emblema dell’impegno costante di Treesse nel trovare soluzioni innovative e altamente tecnologiche, le due innovative minipiscine offrono un’esperienza wellness senza precedenti e riportano l’uomo al centro di un’idea di piacere in continua mutazione.

Wave, una minipiscina firmata Marc Sadler dalla forma elegante e sinuosa, è una proposta che si adatta perfettamente ad architetture moderne e contemporanee. L’interno èprogettato per garantire il massimo comfort, con sedute ergonomiche e uno schienale regolabile che permette a ciascun utente di trovare la posizione più rilassante. La soluzione è dotata dell’innovativo sistema Ghost, celato nell’elegante fessura perimetrale interna, dal quale scaturisce un tonificante getto idromassaggio proveniente dalle bocchette collocate nei sottili tagli di luce. Regala così un suggestivo effetto cromoterapico che movimenta “magicamente” l’acqua. Tutte le forature proprie dell’idromassaggio, infatti, restano nascoste all’interno della fessura perimetrale, così da non intaccare l’aspetto estetico.

La minipiscina Shadow, progettata anch’essa da Marc Sadler, è una proposta scultorea e decisa dal design minimalista. La forma rettangolare e le linee pulite la rendono adatta a qualunque tipologia di spazio, sia in interno che in esterno. Le sue comode sedute consentono di godere di un relax completo. Dotata di innovativa tecnologia Ghost Plus, brevetto esclusivo Treesse, è in grado di dar vita ad un piccolo angolo dedicato alla cura di sé, ripensando la dimensione della pool experience. Le bocchette sono elegantemente celate all’interno di una fessura perimetrale che ospita anche un’illuminazione a led multicolore che riproduce gli effetti della cromoterapia. L’acqua prende magicamente vita grazie a un fascio di luce colorata che rende il relax ancora più avvolgente e totale. Inoltre, Ghost Plus rende l’idromassaggio ancora più performante grazie a delle bocchette più grandi che vanno ad aggiungersi a quelle già preesistenti, offrendo un comfort che farà dimenticare tutte le fatiche della giornata.

Entrambe le minipiscine sono realizzate con materiali di alta qualità e tecnologie avanzate e sono dotate di un sistema di filtraggio efficiente che mantiene l’acqua pulita e cristallina.

Sinuosità delle linee ed eleganza delle finiture sono tra le peculiarità di queste due proposte che reinterpretano il concetto di piacere in chiave moderna: perfette per progetti housing e contract, Wave e Shadow sono la risposta a chiunque voglia godere di inedite esperienze di benessere.