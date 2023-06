Il travel kit dei best seller Dr.Jart+

Dr.Jart+ presenta il nuovo travel set creato appositamente per la stagione estiva da portare in vacanza con sé: Skincare Best Friends. Si tratta di un kit on the go che contiene l’intera beauty routine in versione mini size per detergere, lenire, idratare e correggere.

Il travel kit è ideale per tutti i tipi di pelle e comprende i 4 step della skincare routine, partendo dal cleanser sino ad arrivare al best seller Tiger Grass Color Correcting Treatment.

Il kit contiene:

Pore· remedy Renewing Foam Cleanser 30ml, detergente schiumogeno a base di aminoacidi che rimuove le 7 cause più comuni dei pori ostruiti tra cui cellule morte e base makeup, lasciando la pelle pulita e fresca.

Dermask Waterjet Vital Hydra Solution 25g, maschera in tessuto idratante e revitalizzante che contiene un complesso di acido ialuronico ed estratti di alghe marine per pelli disidratate.

Cicapair Tiger Grass Re.pair Serum 5ml, siero in gel acquoso leggero che lenisce i rossori e aiuta a rafforzare e migliorare le difese della pelle contro la stanchezza.

Ceramidin Cream 5ml, crema idratante adatta alle pelli secche. La formula contiene i 5 ceramidi che rafforzano la barriera cutanea rendendola più resistente alla perdita di idratazione.

Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment 5ml, crema correttiva dal colore verde – beige che lenisce e corregge i rossori della pelle.