Royal, i vasi in marmo disegnati da Christophe Pillet per Kreoo

Con Royal, Christophe Pillet firma la prima linea di complementi di arredo in marmo per Kreoo, con tre vasi dalla forma slanciata ed elegante. Le tipologie proposte hanno dimensioni diverse, ma sono analoghe per componenti: il corpo presenta una forma morbida e raggiata in corrispondenza della base e una bordatura arretrata sul profilo superiore che permette l’incastro della copertura, lasciando una sottile fascia di vuoto su tutta la circonferenza.

Al centro, il disco superiore è caratterizzato da un foro circolare, lungo il cui perimetro si sollevano leggermente i lembi con un elegante tema decorativo: l’apertura permette di inserire fiori recisi e di utilizzare il vaso come oggetto prezioso per valorizzare un ambiente o un arredo in spazi residenziali, hospitality o di retail. Ottenuta da un blocco massello di marmo – selezionabile tra le diverse proposte a catalogo e scavato per rendere leggero il prodotto -, la collezione Royal esalta le venature e le proprietà estetiche della pietra naturale, grazie alla stondatura del volume.