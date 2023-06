Il rituale Excellence Masque Ultralift Or di Eisenberg

Incredibilmente sottile e priva di collagene, la pelle del contorno occhi è la più fragile del viso. Il naturale processo di invecchiamento unito ai fattori esterni come la carenza di sonno, la disidratazione o l’inquinamento incidono sul suo aspetto. Con il passare del tempo, la pelle appare spenta e disidratata con segni visibili come linee sottili e rughe. Ispirandosi alla natura, la Ricerca EISENBERG ha sviluppato una formula innovativa e altamente performante utilizzando l’eccezionale potere dell’oro. Riconosciuto in tutto il mondo da secoli come il metallo più desiderato, prezioso e dai grandi benefici, l’oro è utilizzato nel mondo skincare per le sue proprietà anti-età e antiossidanti.

Formulata combinando gli straordinari benefici dell’oro con un cocktail di ingredienti superattivi e con la Formula brevettata TRIOMOLÉCULAIRE, EISENBERG lancia la nuova Masque Ultralift Or da 30 ml. Una maschera innovativa e preziosa che si unisce ai rituali della linea Excellence, per un’esperienza esclusiva. Con il suo effetto rivitalizzante e ultra-liftante, questa preziosa maschera dona un immediato boost di collagene al contorno occhi per risultati visibili sin dalla prima applicazione.

MASQUE ULTRALIFT OR è una straordinaria maschera rigenerante e anti-età per il contorno occhi, dalla texture in crema-gel. La sua formula innovativa combina il potere dell’Oro al collagene per favorire l’aumento dei Peptidi e donare benefici ultra-liftanti, un’idratazione intensa e un aspetto fresco e sano. Grazie agli straordinari risultati visibili sin dalla prima applicazione, il contorno occhi appare radioso e visibilmente più giovane, le linee sottili sono minimizzate, le rughe più profonde sono ridotte e l’occhio appare liftato. Per un’applicazione ottimale e delicata, EISENBERG ha progettato un esclusivo pennello. La lussuosa texture dorata in crema-gel copre il contorno occhi come fosse un patch per un’azione intensa e un’esperienza sensoriale esclusiva.

Applicazione:

Mattina e sera, applicare sul contorno occhi deterso utilizzando l’apposito pennello. Per un trattamento intensivo, utilizzare quotidianamente per 5 minuti per 14 giorni o 2 volte a settimana per 15 minuti per la durata di 1 mese. Rimuovere con un batuffolo di cotone umettato. Risciacquare il pennello con acqua e lasciarlo asciugare.