Cena in telecabina al ristorante “sospeso” di Madonna di Campiglio

È l’evento più glam dell’estate di Madonna di Campiglio. Il 22 luglio torna la Cena stellata in telecabina, un’esperienza dal taglio originale: sospesi in una “bolla” dai vetri trasparenti si viaggia al di sopra di boschi e alpeggi per scoprire le ricette di chef stellati e gourmet. La Pinzolo-Campiglio Express si trasforma in un ristorante panoramico e in movimento, il primo e unico nel suo genere.

I migliori chef del territorio – insieme alle loro brigate – si alternano per offrire, ad ogni tappa, un saggio della loro maestria: l’edizione 2023 propone i piatti di due ristoranti stellati, con Sabino Fortunato, de Il Gallo Cedrone, e Antonio Lepore, del ristorante Stube Hermitage, oltre che quelli di Alessandro Nocella, del ristorante Due Pini, Manuel Merlo e Sofia Omodeo Iuli, chef e pastry chef del nuovo Semola Fina, e Davide Rangoni del Piccadilly. Ognuno di loro è alla guida di uno dei ristoranti più rinomati di Madonna di Campiglio.

L’appuntamento è alle 18, all’imbarco della telecabina, in località Colarin. Qui, ad oltre 1600 metri di altezza, viene allestita la terrazza panoramica, punto di partenza dell’esperienza. Gli ospiti salgono a bordo, a coppie o a piccoli gruppi, accomodandosi al tavolo allestito per loro. Ad ogni stazione – Colarin, Patascoss e Plaza – uno degli chef partecipanti, insieme al suo staff, prepara i piatti che saranno serviti dai camerieri alle cabine: i commensali viaggiano, su cabine a velocità ridotta. Tutto intorno, lo scenario è mozzafiato: una successione di boschi, masi, pascoli che scorrono circondati dalle Dolomiti del Brenta, osservate da una prospettiva aerea, mentre le luci del tramonto colorano il cielo. In viaggio hanno il tempo di assaporare un intero menù da cinque portate. Ognuno degli chef ha creato il proprio piatto, che diventa a sua volta la tappa di un percorso nel gusto: i sapori del territorio, tutti locali, provenienti da Madonna di Campiglio e dintorni, vengono abbinati ad ingredienti e tecniche, con originalità, e sempre accompagnati dalle bollicine Ferrari Trento, dalla grappa Segnana e acqua Surgiva.

Dopo circa un’ora si torna al punto di partenza, la terrazza con vista, che al calar del sole diventa un salotto dove degustare piccola pasticceria e brindare, ballando sotto le stelle al ritmo della musica.