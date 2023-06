Coach Green arricchisce la collezione di profumi Coach for Men

Coach Green si ispira alla sensazione rilassante di suggestive oasi verdi immerse nell’energia dinamica della città. La profumiera Marie Salamagne ha catturato questa sensazione con una fragranza unica che interpreta il perfetto equilibrio tra uno spirito urbano vivace e una sensazione naturale fuori dal tempo.

L’Eau de Toilette verde fruttata legnosa si apre con una nota di testa rinfrescante di succoso Kiwi e vivace Bergamotto, accentuata da note aromatiche di Rosmarino e Geranio, per poi sfumare in un cuore cristallino di muschi ed elegante Cedro maschile.

Note di Testa: Accordo di Kiwi, Essenza di Bergamotto

Note di Cuore: Essenza di Rosmarino, Essenza di Geranio

Note di Fondo: Muschio Cristallino, Legno di Cedro

Il vetro del flacone presenta una sofisticata sfumatura verde ispirata alle ricche tonalità terrose presenti nella natura e nell’artigianato in pelle di Coach, e riporta l’incisione di Cavallo e Carrozza, omaggio al primo simbolo della maison. Il tappo spray in metallo color canna di fucile, evoca l’iconica chiusura a lucchetto che appare sulle borse del brand da decenni. Caratterizzata dal logo di Coach stampato in argento, la scatola è rifinita con una raffinata lavorazione in pelle, un riferimento al patrimonio artigianale della Maison, in un ricco gradiente verde ombré che si abbina perfettamente al flacone. Coach Green Eau de Toilette è disponibile nelle versioni da 40, 60 e 100 ml.