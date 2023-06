Novellini presenta I Coloratissimi 2023

Novellini, eccellenza italiana nel mondo arredo bagno e wellness, presenta la nuova collezione di finiture lucide PVD e anodizzate spazzolate I Coloratissimi 2023, che vestono i nuovi spazi walk in e le nuove pareti doccia, come HC e HP ART, N180 e HD Frame.

Rivisitazione della collezione presentata nel 1985, I Coloratissimi 2023 presenta nuove finiture di tendenza per donare uno stile unico, moderno e distintivo ad un ambiente bagno sempre più all’insegna della personalizzazione in tutti i suoi aspetti. Nel 1985 Novellini fu pioniera del colore lanciando “i Coloratissimi”, una collezione che divenne presto iconica e che contraddistinse l’azienda per la sua forza innovatrice. Una vera e propria avanguardia che portò il brand ad essere riconosciuto come realtà orientata al design.

Una visione che, da più di 30 anni, coniuga colore, design e tecnologia in una scelta di stile e che ora viene rivisitata in chiave contemporanea per rispondere ai cambiamenti e alle esigenze stilistiche che vedono l’ambiente bagno allontanarsi dall’estetica monocromatica .per dare spazio al colore. Nel 2023 Novellini si è ispirata ai “Coloratissimi” rivisitando la collezione in chiave moderna, con proposte cromatiche che seguono i trend bagno contemporanei che offrono la possibilità di creare un bagno dal look coordinato e dalla forte identità.