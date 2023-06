Formula Eyes Duo Peptide: il siero contorno occhi “botox like” di LeLang Skincare

Si chiama Formula Eyes Duo Peptide ed è il siero contorno occhi formulato con peptidi dinamici funzionali ad azione mirata, pensato per contrastare le borse e le piccole rughe intorno agli occhi. A piacere, è il suo effetto “botox like” dalla performance immediata. Un aspetto dovuto alla presenza dei due peptidi Acetyl Hexapeptide-8 e Acetyl Tetrapeptide-5 che agiscono rispettivamente per attenuare le rughe del contorno occhi e per drenare i liquidi a livello sotto oculare.

Inoltre, Formula Eyes Duo Peptide combina l’efficacia dei peptidi con un trattamento idratante, grazie all’Acido Ialuronico a basso peso molecolare, e protettivo, con l’Aloe Vera. In sinergia con questi principi attivi lavorano anche la Niacinamide (o Vitamina B3), che ripristina il film cutaneo e la Caffeina, che fornisce un booster antiossidante. In particolare, è utile affidarsi all’azione di Formula Eyes Duo Peptide quando si desidera attenuare le occhiaie, quando sono presenti segni evidenti di rughe perioculari o, ancora, quando si ha la necessità di sgonfiare le fastidiose borse sotto gli occhi in funzione di uno sguardo rilassato e luminoso.

Il contorno occhi, infatti, contribuisce notevolmente ad “appesantire” e invecchiare l’aspetto di una persona, è dunque importante prestare attenzione a preservarlo da un precoce affaticamento. La migliore strategia di riflette in un’equilibrata combinazione tra l’uso di prodotti indicati per il contorno occhi e l’assunzione di uno stile di vita sano.

Inoltre, la zona del contorno occhi è tra le più delicate del viso: la pelle, in questa area, è 10 volte più sottile di quella del resto dell’ovale e subisce in maniera più rapida la degradazione di collagene ed elastina. La skincare riservata a questa zona, dunque, dev’essere specifica e studiata appositamente.

Le molecole amminoacidiche attive di Formula Eyes Duo Peptide agiscono simultaneamente sulla cute distendendola e migliorandone il tono, mentre drenano anche il ristagno di liquidi causa dell’antiestetico gonfiore della zona sotto agli occhi. Utilizzando Formula Eyes Duo Peptide di LeLang Skincare la pelle risulterà luminosa e profondamente idratata.

Tra i protagonisti della formula, Elisa Avalle (Founder di LeLang Skincare) ha selezionato l’Acetyl tetrapeptide-5 o Eyeseryl: un peptide dall’efficacia dimostrata nei confronti delle borse sotto gli occhi, nonché uno dei migliori attivi individuati dalla scienza cosmetica in grado di agire con questo scopo.

I peptidi costituiscono le proteine che fanno parte della pelle, come collagene ed elastina, da cui dipendono la sua compattezza. Non tutti i peptidi funzionano allo stesso modo e in particolare l’Acetyl Tetrapeptide 5 agisce bloccando la glicazione, un processo in cui gli zuccheri reagiscono con le proteine in modo anomalo distruggendo collagene ed elastina. Il tetrapeptide 5 sostituisce le proteine attaccate dagli zuccheri impedendo il processo di glicazione e mantenendo la pelle soda ed elastica.

Formula Eyes Duo Peptide | La formulazione e gli attivi

Acetyl Hexapeptide-8:

Noto come Argireline, l’Acetyl Hexapeptide 8 è un peptide che riduce la comparsa delle rughe di espressione e linee sottili intorno a occhi e bocca agendo sui muscoli sottocutanei. Il suo è un effetto del tutto naturale che previene le contrazioni muscolari. Inoltre Argireline stimola la produzione di collagene aumentando l’elasticità e la compattezza della pelle e impedisce alla pelle di perdere umidità lasciandola quindi idratata più a lungo. L’Acetyl Hexapeptide 8 funziona inibendo un recettore che è in parte responsabile dei movimenti muscolari e riduce la capacità dei muscoli di contrarsi diminuendo le linee sottili e le rughe rispettando l’aspetto della pelle.

Acetyl Tetrapeptide-5:

È un inibitore dell’ACE (Angiotensin- Converting Enzyme) e quindi migliora il drenaggio linfatico riducendo di conseguenza i gonfiori e le borse sotto gli occhi. Vengono impiegati per la loro azione anti-age, cioè per combattere gli effetti visibili dell’invecchiamento, riducendo le rughe e le linee di espressione che si formano intorno agli occhi.

Test in vivo: 43 volontarie di sesso femminile tra i 32 e i 60 anni hanno applicato il 2% di Argirelina, dopo soli 5 giorni l’area (testata al 2%) e la profondità (testata al 5%) delle rughe sono diminuite in media rispettivamente dell’11,3% e del 12,3%.

Formula Eyes Duo Peptide | INCI*

AQUA, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, SODIUM HYALURONATE, ACETYL HEXAPEPTIDE-8, ACETYL TETRAPEPTIDE-5, CAFFEINE, NIACINAMIDE, ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, SODIUM BENZOATE, BISABOLOL, XANTHAN GUM, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, LACTIC ACID.

*Il dipartimento di formulazione e sviluppo di LeLang Skincare è in continua ricerca e studio di ingredienti innovativi di ultima generazione. L’obbiettivo di LeLang Skincare è sviluppare prodotti sempre più performanti, per questo motivo la lista ingredienti può variare nel tempo, è pertanto consigliato consultare l’elenco riportato sulla confezione del prodotto.