Acqua dell’Elba: prodotti da bagno sempre più naturali

Ventitre anni fa prendeva il largo il veliero di Acqua dell’Elba. Un progetto imprenditoriale il cui obiettivo è ricreare, in una fragranza, l’essenza del mare. Nel 2021 Acqua dell’Elba è diventata Società Benefit. Un impegno preciso per generare un impatto ancora più positivo su comunità locale, società e ambiente. Fin dalla nascita, l’attenzione dell’azienda alla sostenibilità è stata fortissima e si è tradotta in molti progetti a livello sia locale che nazionale. Oltre ovviamente ad un impegno sempre crescente in materia di governance, impatto ambientale, welfare aziendale e creazione di valore per la comunità locale.

L’ultima sfida dell’azienda è la riformulazione naturale della sua intera linea bagno e corpo. Nuovo packaging in plastica riciclata, nuova formulazione, eccellenza: da oggi i gel bagno doccia, i gel doccia shampoo, le creme corpo idratanti, le creme all’acido ialuronico, gli scrub e i dopobarba di tutte linee Acqua dell’Elba sono naturali al 95%.

La continua ricerca da parte di Acqua dell’Elba di sviluppare prodotti sempre più sostenibili, performanti e in grado di donare idratazione e morbidezza alla pelle. Tra tutti i prodotti corpo di Acqua dell’Elba che si presentano adesso con la nuova formulazione più naturale, ne condividiamo una selezione:

Crema Corpo Idratante • Classica Uomo Emulsione idratante profumata dalla formula fluida. Aiuta a rinforzare la barriera idro-lipidica della pelle, favorendo la protezione dagli agenti esterni.

Crema Corpo Idratante • Classica Donna Profuma la pelle vestendola delle delicate note della fragranza di appartenenza, aumentandone la persistenza. Idrata la pelle e la mantiene elastica. Si assorbe rapidamente.

Gel Doccia Shampoo • Classica Uomo Deterge corpo e capelli lasciandoli piacevolmente profumati. Dopo l'uso la pelle risulta morbida e i capelli setosi e lucidi. Rispetta il ph naturale della pelle.

Gel Bagno Doccia • Classica Donna Deterge la pelle lasciandola morbida e piacevolmente profumata, rispettandone il ph naturale della pelle.