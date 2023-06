Chanel presenta Mademoiselle J12 La Pausa

Nel 2023, Mademoiselle Chanel e l’orologio J12 si incontrano nuovamente attorno a una nuova creazione, disponibile in due modelli in ceramica ad alta resistenza nera o bianca. Questa piccola collezione si è ispirata a una foto di Mademoiselle Chanel scattata nel suo giardino a La Pausa, la sua casa per le vacanze situata nel sud della Francia, dove la famosa stilista, mette in mostra la sua silhouette vestita alla marinara.

Ecco come nasce l’orologio Mademoiselle J12, dotato del Calibro 12.1 e prodotto dalla Manifattura Kenissi, di cui CHANEL è co-proprietaria. La cassa in ceramica nera o bianca ad alta resistenza e acciaio misura 30 mm. Sul fondello realizzato in zaffiro si evince la menzione “EDIZIONE LIMITATA”. Lunetta girevole unidirezionale in acciaio e vetro zaffiro verniciato nero o bianco; quadrante laccato nero o bianco con figurina Mademoiselle Chanel; corona a vite in acciaio con cabochon in ceramica nera o bianca ad alta resistenza; cinturino in ceramica nera o bianca ad alta resistenza e tripla chiusura pieghevole in acciaio. Movimento di manifattura a carica automatica e riserva di carica: ~70 ore; funzioni: ore, minuti; impermeabilità: 200 metri.