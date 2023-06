Sun SECURE di SVR, la protezione solare ideale per ognuno

SVR è un laboratorio francese di dermo-cosmetica creato nel 1962 da una coppia di farmacisti, Simone e Robert Veret. Ogni giorno, SVR aiuta la pelle di tutta la famiglia, risolvendo i piccoli problemi cutanei e offrendo soluzioni con un mix di efficacia e piacere. Molti non usano protezioni solari per svariati motivi: ritengono i filtri solari nocivi per la loro salute, dannosi per l’ambiente marino, con una texture eccessivamente untuosa o appiccicosa, che richiedono troppo tempo per l’applicazione, ecc.

Da molti anni, SVR è costantemente impegnata a migliorare la propria competenza riguardo alle protezioni solari operando in stretta collaborazione con professionisti del mondo sanitario. Il brand dermatologico ha il compito di rendere la propria competenza sempre più disponibile e di offrire una gamma di protezioni solari che tutti desiderino utilizzare. Alcuni esempi?

SUN SECURE BLUR TEINTE SPF50+, crema mousse opacizzante con protezione SPF50+

La texture in mousse color leggermente colorata, si assorbe velocemente sulla pelle e diventa invisibile per un effetto pelle nuda. Le imperfezioni sono corrette, l’incarnato levigato e uniformato e la pelle appare incredibilmente vellutata. Un’ideale base make-up con il plus della protezione solare. Resistente ad acqua, sudore e sfregamenti. Inoltre, rispetta l’ambiente marino e ha superato i test di biodegradabilità secondo lo standard OECD 301F, e quelli di eco-tossicità sulle alghe (ISO 10253) e sugli invertebrati acquatici (ISO 14669), due specie appartenenti alla famiglia dello zooplancton e del fitoplancton, essenziali per il corretto sviluppo dei coralli. La sua formula contiene un’elevata protezione UVA e UVB grazie alla combinazione brevettata di 4 filtri solari organici fotostabili, che creano una protezione fisica sulla superficie oltre alla protezione dalla luce infrarossa e visibile (compresa la luce blu) testata biologicamente.

SUN SECURE LAIT SPF50+, Latte idratante biodegradabile SPF50+ senza profumazione

Si tratta di un latte fluido e cremoso dalla consistenza vellutata, con un finish invisibile che non lascia tracce bianche, non unge, a rapido assorbimento, non comedogenico. La protezione solare molto elevata e ad ampio spettro è ottenuta con la nuova combinazione brevettata di filtri SVR. La formula non contiene parabeni, è adatta a tutta la famiglia (a partire dai 3 mesi), è resistente ad acqua e sudore. Un latte fluido e cremoso particolarmente indicato per pelli da normali a secche. La texture vellutata si fonde con la pelle, lasciando un film idratante non grasso. SUN SECURE Lait SPF50+ rispetta l’ambiente marino. Il prodotto ha superato i test di biodegradabilità basati sullo standard OECD 301F e i test di ecotossicità su alghe (ISO 10253) e invertebrati acquatici (ISO 14669). Queste due specie appartengono alle famiglie dello zooplancton e del fitoplancton, essenziali per la crescita sana dei coralli. Nella formula: protezione solare molto alta UVA e UVB garantita da una combinazione brevettata di quattro filtri solari organici fotostabili che creano una barriera protettiva fisica sulla superficie della pelle. Efficacia testata sotto controllo dermatologico.

SUN SECURE EAU SOLAIRE SPF30, Acqua solare protettiva biodegradabile SPF30

Ideale per la pelle ipersensibile al sole. Adulti e bambini a partire dai 3 anni d’età. SUN SECURE Eau Solaire SPF30 garantisce un’elevata protezione solare dermatologica grazie alla nuova combinazione di filtri brevettata che rispetta l’ambiente marino. Niente più scuse per non applicare la protezione solare: la sua texture bi-fasica si compone per il 40% di una fase acquosa e per il 60% di una fase oleosa contenente i filtri, texture fresca, leggera e invisibile. Molto resistente all’acqua e agli sfregamenti. SUN SECURE Eau Solaire SPF30 rispetta l’ambiente marino. Il prodotto ha superato i test di biodegradabilità basati sullo standard OECD 301F e i test di ecotossicità su alghe (ISO 10253) ed invertebrati acquatici (ISO 14669). Queste due specie appartengono alle famiglie dello zooplancton e del fitoplancton, essenziali per la crescita sana dei coralli.Le formulazioni SVR non contengono filtri sospettati di essere interferenti endocrini, irritanti o dannosi per l’ecosistema marino.

SUN SECURE SPRAY SPF30, Latte da vaporizzare, dry-touch SPF30

Adatto a tutti i tipi di pelle sensibile, anche ai neonati (prematuri esclusi). Viso e corpo. SUN SECURE Spray SPF30 offre una protezione solare alta in un latte spray dal tocco secco idratante da vaporizzare e dal finish invisibile. Protegge la pelle e consente di ottenere un’abbronzatura luminosa e uniforme. Resistente ad acqua, sudore e sfregamenti. SUN SECURE Spray SPF30 rispetta l’ambiente marino. Il prodotto ha superato i test di ecotossicità su alghe (ISO 10253) e invertebrati acquatici (ISO 14669). Queste due specie appartengono alle famiglie dello zooplancton e del fitoplancton, essenziali per la crescita sana dei coralli.

Contiene alta protezione anti-UVA e UVB grazie a un’associazione di bio-filtri solari fotostabili altamente performanti che crea una protezione fisica sulla superficie cutanea.