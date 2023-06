Villa Eden presenta il trattamento di Crioterapia e Cellgym per la salute della pelle

Nata con l’obiettivo di sottoporre il corpo a temperature che arrivano fino a -130° per svolgere un’azione intensa principalmente sul sistema cardiovascolare, la crioterapia è tra i trattamenti più gettonati e anche a più alto tasso di benefici tra coloro che l’hanno provato, non solo nel mondo dello sport ma anche a livello medico.

Esporre il proprio corpo a basse temperature, infatti, stimola l’organismo ad attivare un contro attacco difensivo aiutando in maniera impattante la stimolazione del metabolismo, la circolazione sanguigna, il sistema immunitario, endocrino e nervoso. Lo shock termico, infatti, migliora il microcircolo e il drenaggio dei tessuti che si traduce in meno gonfiore e cellulite.

Villa Eden, il Luxury Retreat Hotel di Merano, ha adottato la Crioterapia tra i trattamenti corpo da svolgere all’interno del suo Longevity Medical & Beauty Centre con l’obiettivo di offrire agli ospiti un trattamento per prevenire i traumi alle articolazioni o infiammazioni corporee e apportare benefici anche a livello estetico con una funzione anti-age. Ad una temperatura bassa l’epidermide tende a contrarsi e rivitalizzarsi lasciando la pelle più elastica, tonica e compatta.

Questo facilita il ringiovanimento cellulare e determina un effetto antiossidante poiché, soprattutto attraverso esposizioni ripetute, si eliminano i radicali liberi che provocano l’invecchiamento delle cellule e lo sviluppo di diverse malattie collegate all’età. La Crioterapia, inoltre, dona benefici anche dal punto di vista emotivo poiché l’abbassamento improvviso della temperatura della pelle produce una reazione ormonale e una stimolazione di certe zone del sistema nervoso. Una grande quantità di endorfine (l’ormone del benessere) viene quindi rilasciata, lo stress ossidativo viene rallentato, l’umore e le difese immunitarie migliorano con conseguenze positive anche in caso di depressione.

Pacchetto trattamento CRIOTERAPIA comprende:

– Visita medica iniziale

– 2 sedute di Personal Training

– 4 immersioni in vasca ghiacciata

Villa Eden propone anche, Cellgym, il nuovo trattamento cellulare che agisce sul sistema cellulare offrendo in modo semplice e rilassante i benefici di una scalata ad alta quota senza gli effetti collaterali. Attraverso una mascherina si allena il nostro organismo a resistere alle condizioni di basso ossigeno, attivando una serie di reazioni biologiche molto benefiche per il nostro corpo. Questo allenamento a intervallo in modalità ipossia-iperossia (IHHT) è un metodo scientificamente validato che, attraverso la sapiente ed esperta alternanza della respirazione di aria impoverita e arricchita di ossigeno, produce notevoli benefici per l’organismo, dal rinnovamento mitocondriale al miglioramento dell’efficienza del sistema immunitario e molto altro.

Attraverso questo training si ottengono i seguenti benefici:

Aumento della rigenerazione mitocondriale

Miglioramento della combustione dei grassi

Miglioramento del sonno

Aumento della capacità di ridurre lo stress e maggiore resistenza allo stress

Riduzione delle infiammazioni

Aumento delle performance fisiche e mentali

Rafforzamento del sistema immunitario