L’Opificio: contrasti brillanti per l’estate 2023

Quando l’asse di rotazione della Terra si trova inclinato al massimo verso il Sole è lì che si verifica il solstizio d’estate che da’ il via alla stagione più attesa e luminosa dell’anno. Il clima mite ci invita ad immergerci nelle meraviglie delle coste mediterranee e dei paesaggi marittimi risvegliando tutti i nostri sensi per godere di ogni sfumatura. Le cromie della luce si rifrangono e danzano sulle onde trasformando le linee dell’acqua, dall’alba al calare del sole, e creando spettacoli inattesi. Brillanti ed accesi, i colori dei tessuti proposti da l’Opificio per l’estate 2023 sono ideali per imbottiture, cuscini e tendaggi e per personalizzare gli ambienti della casa con armonie uniche capaci di attirare lo sguardo di ogni osservatore.

L’arancione albicocca e il rosso corallo si intrecciando e si mescolano ad audaci tonalità complementari come il blu notte e il lilla. Il mix di cromie calde e fredde e decori delicati è pensato appositamente per trasformare gli spazi abitativi, attraverso i tessuti di alta qualità del brand, in ambienti originali ed eleganti. La selezione include collezioni come Esteta Diamante e Steila in jacquard, tessuti double-face come Popcolor Cachemire o Popcolor Riga e alcuni tessuti monocromi.

Prende forma così la visione estiva de l’Opificio la cui selezione di tessuti iconici dall’estetica senza tempo invoglia a personalizzare con contrasti sgargianti ogni ambiente della casa.