Salvatori: pietra naturale e tridimensionalità per un ambiente bagno sofisticato

Una selezione di superfici in pietra naturale Salvatori per ambienti bagno essenziali ed eleganti. Protagonisti: Bamboo, collezione simbolo del brand diventata un riferimento per tutto il mondo dei rivestimenti, Spaghetti, icona contemporanea firmata da Elisa Ossino e Patchwork, novità di quest’anno disegnata da Piero Lissoni.

Bamboo

Linee semplici e pulite caratterizzano l’intramontabile finitura in pietra naturale Bamboo. Il design si esprime nella sua raffinata eleganza orientale in questo rivestimento, ideale sia per pavimenti che per pareti, dove la fluidità delle linee è in grado di evocare quell’impalpabile armonia tipica di Paesi come Cina e Giappone, dove anche il più piccolo dettaglio ha il suo importante significato.

L’armonia che Bamboo emana non è solo apparente, la sua semplicità e adattabilità di installazione lo rendono un rivestimento snello ed agevole, innovativo ma al contempo classico ed elegante come solo la pietra naturale, estremizzata nella sua linearità, sa essere. La finitura può essere realizzata in Bianco Carrara, Crema d’Orcia Select, Grigio Versilia, Silk Georgette, Pietra d’Avola e Travertino Chiaro.

Spaghetti

Spaghetti è un’elegante texture nata dalla consolidata partnership fra Salvatori ed Elisa Ossino, la collezione è un omaggio all’artigianalità tutta italiana che contraddistingue la produzione del brand. La finitura ha infatti un pattern che ricorda gli spaghetti, simbolo iconico dell’italianità. Tradizione e innovazione concorrono alla realizzazione di Spaghetti: la superfice è caratterizzata da un motivo ondulato, realizzato grazie a macchinari di ultima generazione e ad una lavorazione di precisione certosina e minuzia che rimandano al lavoro dell’alta gioielleria di lusso.

La resa finale cambia sottilmente in base al colore del marmo. Il Bianco Carrara è particolarmente adatto per illuminare le stanze; le tonalità calde Crema d’Orcia Select rendono l’ambiente più morbido e accogliente; la versione in Pietra d’Avola è pensata per ambienti fortemente contrastati mentre la variante Silk Georgette, dalle tinte neutre e leggere, è un vero e proprio inno all’eleganza. La finitura Spaghetti fa parte di una più ampia famiglia: una collezione a tutto tondo che va dai rivestimenti, ai rubinetti, fino ai frontali degli arredi bagno. Una soluzione perfetta per creare un bagno total look Salvatori.