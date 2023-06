L’Art du Parfum: tre nuove fragranze della collezione by Eisenberg

Partendo dal “Eau Fraîche Delicate” fresca e vibrante, passando per “Tentation Irrésistible” sensuale e audace per arrivare all’elegante e sofisticata “Rouge et Noir Intense”, ogni fragranza della Collezione L’Art du Parfum di José Eisenberg, è stata formulata con ingredienti pregiati e realizzata per evocare un viaggio sensoriale e regalare un’emozione unica.

Eau Fraîche Delicate – Una ventata d’aria fresca, caratterizzata da un’eleganza eterea, risveglia un nuovo concetto di sensualità. La prima nota che ci colpisce è la Mela. Le sue note pungenti e frizzanti si incontrano con il Pompelmo e il Ribes Nero, infondendo una freschezza eterea e luminosa. Il cuore delicato e vivace del Gelsomino e della Pesca è avvolto nella morbidezza del Muschio e del Sandalo, per unirsi all’eleganza del Cedro. Una brezza raffinata e dirompente.

Rouge et Noir Intense Una miriade di sfumature per un’esperienza sensuale e intima. Tra passione, eleganza ed audacia senza tempo, una danza olfattiva carnale e affascinante… Il Mandarino e il Bergamotto sono i protagonisti che brillano e si diffondono raggiungendo il cuore con la sensualità e la morbidezza della Vaniglia e del Gelsomino. Le note di fondo della Tuberosa e del Sandalo fanno un inchino per lasciare una scia intensa e magnetica. Una promessa sulla pelle.

Tentation Irrésistible Una seduzione irresistibile, un’attrazione che cede alla tentazione… Questo invito alla seduzione si apre con la scia ardente del Bergamotto e delle Bacche Rosa per rivelare al cuore la sensualità e raffinatezza della Rosa, che gioca con la delicatezza del Gelsomino. È difficile resistere alla voluttuosa generosità della Fava Tonka e alla ricercatezza della Vaniglia.

“La mia Collezione L’art du Parfum si ispira al mio amore per l’arte e per i profumi. La pittura è stato un modo per catturare le mie emozioni e dare alle mie fragranze una dimensione di eternità” – José Eisenberg. Ogni fragranza è disponibile nella versione da 30, 50 e 100ml.