Eberhard & Co. alla 27a Vernasca Silver Flag

Nell’ampio panorama di eventi automobilistici che Eberhard & Co. supporta, si inserisce quest’anno la 27a Vernasca Silver Flag. Storico appuntamento degli appassionati di prototipi, la Vernasca Silver Flag giunta alla 27° edizione, è un concorso dinamico di conservazione e restauro per vetture da competizione che sfilano a velocità limitata su strada chiusa al traffico.

I partecipanti arrivano da tutta Europa per ritrovarsi in questo storico appuntamento che vedrà sfilare nell’Appennino piacentino ben 150 vetture da competizione costruite dai primi del secolo scorso fino al 1972, con documentato passato storico in competizioni sportive dell’epoca.

Tra le bellissime Alfa Romeo C dei primi anni ’30, le Porsche, le Maserati, le Mercedes e tutte le grandi case automobilistiche che hanno fatto la storia delle competizioni, il pubblico degli appassionati potrà ammirare anche la splendida Ferrari 308 GT Bertone Rainbow esemplare unico del 1976 guidata dal grande campione Miki Biasion, brand Ambassador di Eberhard & Co.

Saranno premiate le vetture meglio conservate o meglio restaurate. E sarà Eberhard & Co. ad avere l’onore di farlo con i suoi cronografi Champion per il “Best of Show vetture anteguerra” e il “Best of Show vetture dopo guerra”. Un cronografo Champion sarà inoltre protagonista del Premio Maserati, la casa del Tridente che il Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca, organizzatore della manifestazione, ha voluto celebrare nell’edizione di quest’anno.

Eberhard & Co. rinsalda il suo legame con il mondo delle auto d’epoca, nato oltre trent’anni fa al lancio della collezione dedicata al grande pilota Tazio Nuvolari e arricchitasi recentemente di un nuovo cronografo dall’inedito quadrante nero con contatori bianchi.