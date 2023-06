Come pulire i gioielli: i prodotti Hagerty per risultati brillanti

I gioielli sono oggetti preziosi che meritano di essere mantenuti puliti e brillanti nel tempo. Su Internet si trovano molte ricette della nonna, ma è consigliabile utilizzare prodotti specificamente formulati per la cura dei gioielli per evitare di danneggiarli.

Hagerty si distingue come esperto di prodotti per la pulizia dei gioielli. Con 12 formule disponibili, ciascuna specificamente sviluppata per un particolare tipo di gioiello, i prodotti garantiscono una pulizia efficace e delicata per preservare la bellezza e la brillantezza dei gioielli nel tempo.

I trattamenti sono disponibili in tre forme diverse:

Bagni di pulizia: formule di pulizia specifiche per ogni tipo di gioiello, con un cestello all’interno della confezione per facilitarne l’uso. Il cestello consente di immergere delicatamente gli oggetti preziosi nel liquido per 2 o 3 minuti, e quindi di risciacquare con acqua pulita.

Panni lucidanti: 100% cotone, impregnati con un formula a secco, specifica per ogni tipo di gioiello, per rimuovere rapidamente l’ossidazione e lo sporco e ripristinare la brillantezza dei vostri oggetti preziosi.

Matita detergente: un gel detergente che può essere applicato con un piccolo pennello per raggiungere e pulire tutti gli angoli e le fessure dei gioielli in pietra preziosa.

Quale prodotto devo usare per pulire i miei gioielli?

Per l’oro, Hagerty offre un bagno detergente ( Gold Clean ), che può essere combinato con il panno impregnato ( Gold Cloth ). Questi due prodotti, appositamente studiati per la cura dei gioielli in oro bianco, giallo o rosa, rimuovono efficacemente lo sporco e i residui che si accumulano.

Per i gioielli in argento, esistono due soluzioni specifiche che eliminano l’ossidazione che causa l’annerimento del gioiello. Il bagno detergente Hagerty Silver Clean e il Silver Cloth , un panno di cotone impregnato di una speciale formula, riportano gli oggetti in argento o argentati al loro antico splendore senza danneggiarli.

Per gli accessori o gli orologi in acciaio, il marchio offre un panno appositamente impregnato, Stainless Steel Cloth , che rimuove i residui e lo sporco che si sono accumulati sulla superficie dell’oggetto.

Hagerty non si limita ai metalli, ma offre anche soluzioni per la pulizia di gioielli con diamanti, perle o altre pietre preziose.

Infatti, la cura dei gioielli con diamanti (d’oro o di platino) è ancora più importante, perché non c’è niente di peggio di una pietra preziosa che non brilla, vero? Ecco perché Hagerty ha sviluppato tre formule specifiche: un bagno detergente ( Jewel Clean ), un panno impregnato per la lucidatura ( Jewel Cloth ) e un gel detergente in forma di penna per far brillare i vostri gioielli ovunque vi troviate ( Precious Stones Pencil ).

Potete anche prendervi cura dei vostri gioielli in pietra delicata e naturale con due formule studiate per ripristinare delicatamente lo splendore di smeraldi, opali, coralli, turchesi, ecc. Il bagno detergente Fine Stones Clea n e il panno in cotone Fine Stones Cloth curano a fondo i vostri gioielli con perle.

Infine, se avete gioielli in zirconio, cristallo o vetro, ripristinatene la lucentezza con il trattamento ad immersione Fashion Jewelry Clean e, se necessario, combinatelo con il panno impregnato Fashion Jewelry Cloth.

In conclusione, la pulizia dei gioielli richiede prodotti specificamente formulati per ogni tipo di metallo e pietra. Scegliendo i prodotti Hagerty, potrete godere di gioielli che brillano sempre, esaltando la vostra eleganza e il vostro stile.