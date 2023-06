OUT-FIT, la palestra outdoor di Ethimo

Il nuovo progetto che porta la firma di Ethimo si chiama OUT-FIT. Si tratta di un’inedita modalità di vivere all’aperto e di connettersi con il paesaggio, estendendo il concetto di comfort a un elemento dedicato alla ricerca dell’equilibrio tra forma fisica e benessere generale: la nuova struttura è, infatti, pensata per tenersi in forma circondati dalla natura e promuovere uno stile di vita attivo e open air, in un perfetto equilibrio tra design e funzionalità, comfort e sport, senza trascurare la sicurezza.

OUT-FIT (che misura 240×240 cm con un’altezza di 280 cm) è una ‘fitness room’ a cielo aperto che non prevede alcuna postazione meccanica, realizzata interamente in teak e metallo in finitura rust ed è accessoriata con una serie di attrezzature per gli esercizi a corpo libero, che richiamano le palestre d’antan, reinterpretate nel design e nei materiali, come il sacco da boxe e la classica panca, in pelle specifica per l’utilizzo outdoor, gli anelli da ginnastica in legno, la fascia elastica e il materassino.

Le caratteristiche dimensionali, costruttive ed estetiche di OUT-FIT sono state sudiate in modo da

potersi adattare a qualsiasi ambiente, residenziale o contract. Dalle terrazze ai giardini, dai parchi alle piscine o alla spiaggia, il design funzionale e la configurazione compatta ed elegante, rendono OUT-FIT perfetta per essere collocata in contesti privati o per essere inserita, come ‘plus’, in SPA esclusive, nelle suite delle strutture di lusso o negli spazi verdi dei migliori resort.

Il nuovo concept sportivo firmato Ethimo e Studio Adolini si presenta, così, come un’oasi personale e privata in cui rigenerare corpo e mente a diretto contatto con lo spazio esterno, una stanza a sé capace di integrarsi con il contesto che lo accoglie e che, come tutti gli arredi Ethimo, permette di godersi la vita en plein air in modo confortevole ed elegante. OUT-FIT è l’interpretazione outdoor/contemporanea del benessere psicofisico.