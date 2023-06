Brioni Eau de Parfum Essentiel, la fragranza di origine naturale al 100%.

Brioni è fiera di presentare la quarta creazione della collezione di fragranze della Maison: Eau de Parfum Essentiel. Si tratta del primo concentrato composto al 100% da ingredienti di origine naturale che apre la strada a un nuovo approccio alla profumeria. il mastro profumiere di Grasse ha realizzato un vero prodigio: comporre un profumo delicatamente sfaccettato ma potente, utilizzando esclusivamente ingredienti di origine naturale. Un’impresa inconsueta sin dal tardo XIX secolo, ma che apre nuove strade alla profumeria contemporanea, sia in termini di creatività che di sostenibilità. E che pone delle sfide uniche.

Maestro delle formule semplificate, Michel Almairac ha selezionato un numero ristretto di ingredienti di origine naturale e di qualità eccezionale, tra cui una varietà unica di fava tonka utilizzata per la prima volta, che si fonde alla perfezione con gli accordi aromatici di legno e ambra di Brioni Eau de Parfum Essentiel.

Realizzata con la stessa cura e lo stesso stile innato della sartoria Brioni, la fragranza bilancia perfettamente competenza tecnica, artigianalità, raffinatezza, fluidità e longevità.

Una brezza di Testa con note verdeggianti

Come i raggi di sole che danzano tra gli alberi mentre passeggi nei giardini di un palazzo italiano, il frizzante bergamotto e il vivace cardamomo aromatico creano un gioco di luce attraverso le tenere foglie di pomodoro.

Il potere discreto di un Cuore terroso e legnoso

Morbido e vellutato come un blazer in pelle scamosciata pieno fiore, il patchouli terroso è il fulcro del profumo. Qui, è abbinato a un ingrediente naturale appositamente elaborato per esaltare le sfaccettature legnose di una varietà di fava tonka riservata esclusivamente a questa nuova fragranza.

La scia persistente di una leggenda autentica

Estendendo la forza legnosa del cuore all’avvolgente fondo di ambra, due delle note più spirituali della profumeria – l’incenso resinoso e il sandalo cremoso – riflettono il tuo senso di equilibrio, calma e benessere.

Facile da indossare come uno dei capi senza tempo della Maison, e altrettanto indimenticabile, Brioni Eau de Parfum Essentiel attinge agli ingredienti naturali più preziosi per esaltare la nostra vera natura.

Brioni Eau de Parfum Essentiel è disponibile nei formati 60 e 100 ml ed è custodita, come sempre, in un elegante flacone in vetro sostenibile.