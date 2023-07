La Prairie inaugura la sua prima Maison a Zurigo

Connessa con il mondo dell’arte sin dalla sua nascita e sostenitrice non solo di talenti affermati ma anche di artisti della nuova generazione, Maison La Prairie a Zurigo ospiterà regolarmente una selezione di opere nate dalle collaborazioni artistiche della Luxury House.

Per l’inaugurazione, La Prairie ha collaborato con gli studenti dell’Università di Arte e Design di Losanna (ECAL), per creare un progetto unico di design circolare, reinventando l’iconico contenitore della Skin Caviar Luxe Cream. Il risultato, ispirato ai codici del Bauhaus e dei paesaggi svizzeri, è esposto all’interno della Maison e trasmette i principi di sostenibilità attraverso un approccio di design orientato al riciclo. Maison La Prairie presenterà anche un oggetto di design in edizione limitata della premiata designer Sabine Marcelis. Disponibile per l’acquisto presso la Maison, il set include la nuova Skin Caviar Luxe Cream insieme a un vassoio in cobalto e pietra che ruota per rivelare una spatola, pensata per l’applicazione del prodotto.

“Io e La Prairie siamo molto interessati all’essenza delle cose”, dice Marcelis. “Tenendo presente questo concetto, ho creato un oggetto circolare e una spatola dalla forma organica, che funge anche da applicatore e strumento per il massaggio facciale. La perfetta fusione di forma e funzione per incarnare il connubio tra bellezza e design.”

La Maison La Prairie a Zurigo accoglie gli ospiti per un momento di lusso senza precedenti e risulta essere la meta più ambita per la cura della pelle. La Prairie è leader nella skincare di lusso ed è presente in 90 paesi in tutto il mondo. Sinonimo non solo di lusso, il nome La Prairie evoca anche innovazione, performance, servizi di alto livello e Swissness – la purezza, la precisione, l’innovazione e l’artigianalità insite nella straordinaria terra che ha visto la nascita del marchio nel 1978. La Prairie si impegna a soddisfare una ricerca di bellezza senza tempo attraverso i più alti standard di tecnologia avanzata, combinata con formulazioni ricercate e packaging eleganti – elevando la scienza ad arte.