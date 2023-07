Viaggiare con il travel beauty essentials RINGANA 

In vista della stagione estiva RINGANA rilancia i suoi travel set con pack ancora più ecologici. I cosmetici freschi formato viaggio sono ora disponibili nelle nuovissime pouch realizzate in monomateriale PCR riciclato post-consumo, pioniere assoluto a livello di riciclo e riutilizzabile al 100%. La riduzione del 20% del peso dell’imballaggio e l’ottimo svuotamento residuo rendono le pouch ancora più sostenibili. La pellicola funge da barriera e protegge ancora meglio i prodotti e le loro formule dall’ossigeno.

I FRESH travel set possono viaggiare comodamente nel bagaglio a mano e sono disponibili nelle tre versioni: FRESH travel set light, FRESH travel set medium e FRESH travel set rich, adatti a tutte le tipologie di pelle. E con il FRESH travel set for men anche gli uomini hanno a disposizione tutti i prodotti per prendersi cura della pelle e capelli in maniera sostenibile mentre sono in viaggio. Sono contenuti nella pratica RINGANA travel bag trasparente realizzata in PET riciclato.

www.ringana.com