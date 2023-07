L’eclettica lampada Mayday di Konstantin Grcic by Flos

Flos presenta Mayday Outdoor, che si distingue dal modello originale per l’utilizzo di polipropilene riciclato e per l’introduzione di speciali accorgimenti e dettagli waterproof. La versione Outdoor è inoltre arricchita da nuovi colori ispirati al mondo naturale, che rendono la sua presenza negli spazi esterni ancor più vivace e iconica.

Nata nel 2000 e celebrata nel 2020 con una Limited Edition in occasione dei suoi primi vent’anni di successo, la lampada Mayday è riconosciuta in tutto il mondo come un piccolo capolavoro del design in tutta la sua minimale semplicità. Oggetto versatile e intelligente ispirato alle lampade da officina, nel 2001 vince un Compasso d’Oro ADI per la “flessibilità d’uso nelle infinite e facili possibilità di collocazione”, oltre che per una “sostenuta economicità e valida ricerca formale per l’impiego di componenti in gran parte già esistenti in produzione”.

Concepita come strumento universale adatto ai più svariati usi e luoghi, Mayday è formata da elementi funzionali, come la pratica maniglia su cui è alloggiato il pulsante On/Off in gomma, il caratteristico gancio per appendere la lampada ovunque sia necessario, il grande diffusore bianco traslucido dalla caratteristica forma conica e due picchetti per avvolgere il cavo elettrico, lungo sei metri.

La versione outdoor di Mayday mantiene la stessa funzionalità di Mayday Indoor ma presenta una guarnizione waterproof tra manico e diffusore ed integra una capsula stagna che protegge la sorgente LED da intemperie ed insetti. Il cavo è inoltre realizzato in una speciale gomma adatta all’uso esterno.

La nuova Mayday, sia in versione Indoor che Outdoor, segna un’evoluzione molto importante nella ricerca di nuovi materiali sostenibili che Flos persegue con dedizione e impegno costante: infatti sia la maniglia che il diffusore di Mayday sono adesso realizzati in uno speciale polipropilene ottenuto dal recupero e riciclo di materiali di scarto delle lavorazioni industriali.

Mayday Outdoor è inoltre assemblata senza uso di colle, ed ogni sua parte è separabile a fine vita, per un corretto riciclo dei materiali.

Materiali : polipropilene riciclato

Fonte luminosa : LED Retrofit 8W – E14 – 900 lm – 2700-3000K, dimmerabile

Finiture : leaf green, mustard yellow, nero

Waterproof rating : IP 65