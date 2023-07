Olio 100 ANNI, per una bellezza sorprendente

In vista dell’arrivo dell’estate, dei weekend fuori porta e delle vere e proprie vacanze, Olio 100 ANNI è il prodotto ideale da avere sempre nel proprio beauty case. Non si tratta di un semplice olio cosmetico ma di un viaggio, un’esperienza che ognuno vivrà giornalmente nella propria beauty routine.

L’Olio 100 ANNI è un prodotto versatile e personalizzabile che può essere usato più volte al giorno: al mattino, sulla pelle appena detersa, per una morning routine rigenerante; in qualsiasi momento della giornata per un ritocco, anche sopra al trucco, oppure la sera come rituale di bellezza anti-stress/rilassante e distensivo su viso, collo e décolleté.

Olio 100 ANNI permette una beauty routine semplificata ad alta efficacia, multi-azione, versatile, trasversale, innovativa e contemporanea. In un unico prodotto sono racchiuse numerose azioni specifiche a ciascun olio contenuto nella formula:

1- Come prodotto 24 h se utilizzato da solo.

2- Come siero: qualche goccia di questo pregiato elisir amplifica l’azione di qualsiasi prodotto in crema applicato successivamente.

3- Come booster: mixando 2/4 gocce di olio alla crema giorno o notte, arricchisce e rende unico qualsiasi prodotto di bellezza abituale.

Il prodotto è in grado di risvegliare la pelle opaca grazie alla costanza con cui viene usato. Nello specifico, quest’olio miracoloso contribuisce a riarmonizzare i processi di rigenerazione cutanea, riparare i danni provocati dagli agenti esterni perché riattiva i processi di riparazione. Il viso avrà un aspetto più luminoso, disteso, riposato e vitale. Il prodotto contiene una miscela pluriattiva di 6 oli ciascuno dei quali apporta benefici e performance uniche al benessere della pelle. La sua texture dinamizzante a peso zero, a rapido assorbimento, assolutamente non untuosa, appaga i sensi regalando un’esperienza di puro piacere e comfort.