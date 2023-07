Foreo Peach 2, l’innovativa soluzione per l’epilazione definitiva “at home”

FOREO, il gigante svedese del beautytech, da sempre attento alle esigenze dei propri consumatori ed ai trend di mercato, svela oggi in Italia FOREO PEACH 2, l’attesissimo dispositivo ultra tecnologico per eseguire l’epilazione definitiva IPL – a luce pulsata – nel comfort di casa propria. Un vero e proprio investimento di bellezza e di benessere, ed una vantaggiosa alternativa rispetto alle frequenti sedute in studi estetici.

Igor Spina, General Manager South Europe di FOREO commenta: “E’ da tempo che stavamo studiando una maniera di entrare nel settore dell’epilazione IPL, essendo una categoria che i nostri clienti e FOREO Lovers ci richiedevano a gran voce per elevare ulteriormente la propria beutytech routine con i dispositivi FOREO. Anche nel caso della tecnologia a luce pulsata da utilizzare a casa propria, abbiamo voluto creare qualcosa di totalmente innovativo rispetto alle soluzioni presenti sul mercato: un dispositivo altamente user-friendly ed in grado di offrire il massimo beneficio, con una lampada IPL reinventata e dal design brevettato per trattamenti al doppio della velocità e con il doppio del risultato. Abbiamo impiegato anni di ricerca e sviluppo per ideare FOREO PEACH 2, e siamo orgogliosi di poterlo finalmente lanciare sul mercato per i nostri consumatori e partner.”

Dotato di un’ampia e potente finestra di trattamento sulla pelle, flash luminosi ad altissima velocità, testina flessibile per una copertura uniforme di curve ed angoli del corpo, altissima personalizzazione via app, massaggio a pulsazioni T-Sonic, e tecnologia di raffreddamento integrata per trattamenti sicuri e indolori, l’epilazione non è mai stata così facile, veloce, ed efficace.

COME SI USA

Scarica l’app di FOREO per sbloccare e registrare il tuo dispositivo PEACH 2 prima del primo utilizzo.

il tuo dispositivo PEACH 2 prima del primo utilizzo. Scegli l’intensità del trattamento ed ogni ulteriore personalizzazione via app, e tramite i pulsanti manuali.

Radi la zona da trattare ed asciugala con un panno pulito.

Applica il gel preparatorio FOREO PEACH Cooling Prep Gel sulla prima area da trattare (e sulle aree successive prima di trattarle), per ottenere una sensazione di raffreddamento ancora più intensa. Massaggialo sulla pelle fino a completo assorbimento.

Inizia il trattamento posizionando l’intera finestra di trattamento del dispositivo sulla pelle: Per aree di trattamento più ampie (gambe, braccia, petto, schiena, stomaco) utilizza la modalità ‘Glide Mode’ , tenendo premuto il pulsante del flash e facendolo scivolare sulla pelle sempre a pieno contatto. Per aree più piccole (viso, ascelle, bikini), utilizza la modalità ‘Stamp Mode’ , premendo e rilasciando il pulsante del flash e sollevando il dispositivo ad ogni impulso luminoso. Una volta terminato il trattamento, pulisci FOREO PEACH 2 con un panno umido e privo di lanugine.