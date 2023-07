Carl Hansen & Son amplia la collezione Hans J. Wegner con la sedia a dondolo CH45

Hans J. Wegner, noto anche come il “Maestro della Sedia”, è stato un architetto danese pioniere dell’arredamento che ha realizzato nel corso della sua carriera circa 500 sedie, tra cui capolavori come la CH24 Wishbone Chair, la CH07 Shell Chair e la CH25 Lounge Chair. In genere Wegner progettava sedie in coppia in diverse varianti, ad esempio una sedia da pranzo con braccioli e una senza. Tuttavia, a metà degli anni Sessanta, realizzò per Carl Hansen & Son un’intera serie di mobili composta da 13 pezzi unici, tra cui la sedia a dondolo CH45, prodotta solo per un breve periodo di tempo.

Questa serie di mobili possiede la spiccata identità di Wegner e nella sua essenzialità rappresenta una più ampia espressione nordica. Oggi, diversi mobili della serie sono ancora in produzione presso Carl Hansen & Son, tra cui la CH44 Lounge Chair, le Sedie da Pranzo CH46 e CH47 e lo Sgabello CH53, a cui ora si aggiunge la sedia a dondolo CH45.

Fin dall’inizio della sua carriera, Hans J. Wegner fu affascinato dalla sedia a dondolo e, come sempre, ha adottato un approccio metodico alla progettazione, concentrandosi prevalentemente sulla funzionalità. La sedia a dondolo risulta perfettamente proporzionata, in modo da potersi sedere in modo rilassato e dondolare facilmente, ma anche alzarsi senza alcuno sforzo. Lo schienale reclinabile aggiunge un’espressione dinamica alla composizione complessiva e l’affinità con gli altri mobili della serie è evidente nello schienale sagomato, nel sedile a forma di bustada lettera in papercord e nei braccioli dalla curva unica, che si elevano nella parte posteriore. Questi elementi di designsono tipici di Wegner, tra cui l’elevazione che consente di ottenere una giunzione solida. Anche le scanalature nella parte superiore dello schienale sono un dettaglio tipico di Wegner, dal momento che non hanno solo un effetto decorativo, ma possono anche essere utilizzate come sospensione per un cuscino per il collo.

La sedia a dondolo CH45 è prodotta da Carl Hansen & Son a Gelsted, in Danimarca. Qui tutte le superfici sono accuratamente lucidate a mano dagli abili artigiani, che intrecciano tra l’altro la seduta con 213 metri di papercord, un processo che richiede circa un’ora e mezza per ciascun pezzo.

L’artigianalità è il marchio di fabbrica di Carl Hansen & Son, come afferma Knud Erik Hansen, Amministratore delegato e titolare di terza generazione: “La partnership tra Hans J. Wegner’s Design Studio e Carl Hansen & Son è una parte importante dell’identità dell’azienda e noi, per oltre 70 anni, abbiamo costruito la nostra esperienza e il nostro know-how su come produrre i mobili di Wegner. Conosciamo il design e la maestria di Wegner fin nei minimi dettagli: dalle giunture avanzate e le forme organiche alle varie tecniche di tessitura che Wegner ha sviluppato insieme ai talentuosi artigiani di Carl Hansen & Son. Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione e di poter ampliare la collezione con l’elegante sedia a dondolo CH45.”

Come per tutti i rilanci di Hans J. Wegner, la sedia a dondolo CH45 è stata creata in stretta collaborazione con Hans J.Wegner’s Design Studio, che oggi ne custodisce l’eredità progettuale. La CH45 sarà disponibile da ottobre 2023.