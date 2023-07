Estate di benessere e buona tavola all’Hotel Granbaita Dolomites

Vacanze realmente ritempranti, di autentico relax e benessere psicofisico, nell’incomparabile e potente scenario delle Dolomiti della Val Gardena, in Alto Adige fra le mete montane internazionali più trendy e apprezzate: questo attende gli ospiti dell’Hotel Granbaita Dolomites, elegante 5 stelle nel cuore di Selva di Val Gardena che, con la sua calda e raffinata accoglienza, interpreta in modo contemporaneo l’ospitalità e lo stile altoatesini. A rendere unico il soggiorno è l’inconfondibile stile di questo storico e conosciuto hotel di proprietà della famiglia Perathoner – Puntscher, la sua inimitabile ospitalità, il servizio attento e discreto, i 4.000 mq fra SPA e giardino con le piscine interna ed esterna fra loro collegate, la cucina gourmet con forti radici nella tradizione e una potente vena innovativa.

Per questa estate l’hotel organizza tutti i giorni escursioni con guide esperte alla scoperta dei luoghi più spettacolari della Val Gardena ai piedi delle ripide pareti di roccia di alcune fra le più belle cime dolomitiche e fra fioriture di rododendri, e pedalate panoramiche in E-MTB lungo tracciati da mito. Fra l’altro, per i più sportivi, è in programma settimanalmente il giro guidato gratuito in bicicletta delle 4 vallate Ladine, ovvero la famosa Sella Ronda. Il tutto senza bisogno di preoccuparsi se non si hanno con sé bicicletta ed attrezzatura adeguata per le escursioni, dato che l’hotel mette a disposizione gratuitamente tutto l’occorrente, dalle Mountain Bike elettriche d’ultima generazione a caschetti, bastoncini e zaini da camminata.

Per chi ama invece il movimento dolce vengono organizzate coinvolgenti sessioni di yoga e pilates, sia nel giardino dell’hotel che nell’incantevole cornice della vicina Vallunga, con i suoi verdissimi prati punteggiati da fioriture, uno dei luoghi magici della Valle Gardena. Ed proprio da un suo delicato fiore, la Savinela, che prende il nome la Spa del Granbaita Dolomites, vero tempio del benessere alpino, dove tutto – dai prodotti utilizzati ai trattamenti – attinge ai salutari principi attivi degli elementi naturali delle Dolomiti, elisir di bellezza e salute. Un percorso di benessere unico nel suo genere, a cui gli ospiti hanno libero accesso per godere dei benefici delle saune al fieno e al cirmolo (che attingono alla tradizione locale) e di quella finlandese, dei bagni turchi aromatico e al vapore, della sauna panoramica e di quelle private per chi desidera la massima privacy, oltre che della benefica e rilassante oasi salina con la piscina con acqua salata a 37° e musica subacquea e la salutare grotta di sale con iodio nebulizzato. A disposizione degli ospiti anche un mondo benefico di acque rivitalizzate secondo il metodo GRANDER, che ne potenzia le caratteristiche naturali e gli effetti positivi: ne è cuore la grande piscina con l’acqua a 30°C, un continuum armonioso tra la grande vasca interna e la piscina panoramica esterna, affiancate da vasche idromassaggio interne ed esterne.

Salute e benessere anche a tavola, dove gli ospiti sono invitati a fare un gustosissimo viaggio fra le prelibatezze della cucina tradizionale altoatesina (che puntano alla territorialità e alla freschezza delle materie prime locali, anche di piccoli produttori) e l’esplorazione di raffinate proposte della cucina mediterranea e internazionale, scegliendo à la carte fra una sorprendente varietà di una quarantina di piatti, oppure affidandosi alle sorprese dei Menu del giorno che si rinnovano quotidianamente e sono creati dal talentuoso Executive Chef Andrea Moccia. Fra suggestioni altoatesine, italiane e internazionali e il Menu Vital (diverso di giorno in giorno, gustosissimo e a basso contenuto calorico, per chi volesse approfittare della vacanza per detossinarsi e perdere peso, seguendo un regime detox).

Andrea Moccia firma anche la tavola del Ristorante Granbaita Gourmet, fra gli indirizzi imperdibili della più raffinata tavola della Val Gardena. Aperto anche agli ospiti esterni, arredamento contemporaneo di rigoroso design, atmosfera ovattata, ha soli 7 tavoli per regalare agli ospiti il massimo del comfort. Andrea Moccia e il suo staff vi propongono un emozionante excursus del gusto fra ricerca e reinterpretazione in chiave moderna dei sapori della tradizione locale.