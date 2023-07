La rivoluzione tecnologica dei pavimenti senza giunte passa da Wall2Floor Top Coat Waterproof

Le ultime tendenze in campo di architettura individuano nelle pareti e nei pavimenti la tipologia di rivestimento decorativo capace di rivoluzionare il restyling di ambientazioni interne ed esterne, senza limiti di estetica e durabilità. Eclettici, funzionali e dotati di un’eleganza senza tempo, i rivestimenti privi di discontinuità stanno sdoganando sempre più una rivoluzione tecnologica a sostegno del benessere.

Novacolor, leader di innovazione made in Italy quando si parla di arte decorativa, da anni sposa la valorizzazione di questo materiale trend-setter nel design di pavimenti e pareti attraverso la proposta della linea Wall2Floor, sistema multistrato di natura minerale che permette di ottenere su superfici orizzontali e verticali rivestimenti continui e senza giunte, secondo le più recenti tendenze dell’architettura di alto pregio ad uso residenziale e commerciale.

La versione Top Coat Waterproof di Wall2Floor, particolarmente adatta ad ambienti umidi o ripetutamente a contatto con acqua, non a caso è stata scelta dal partner Flooring per esaltare le ambientazioni interne ed esterne del meraviglioso progetto residenziale realizzato a Medeveja in Croazia. La villa affacciata sul Mar Adriatico si inserisce perfettamente in un continuum di bellezza e natura che prosegue nel racconto del progetto croato. Qui, l’esperienza e la maestrìa del Novacolor Ambassador Nikola Mavrek si sono unite nell’applicazione di Wall2Floor Top Coat Waterproof su tutti i pavimenti, sulle pareti della sala da bagno e sulle pareti della sauna.

Forza e colore. Anche nella realizzazione di questa affascinante tenuta estiva, Wall2Floor esalta la materia, come elemento di decorazione contemporaneo, unico e inimitabile dando vita a linee pulite e superfici uniche che riconnettono a una dimensione essenziale in cui il vero lusso è un’eleganza concreta e naturale. Tecnologia e design al servizio del benessere. E poi ancora ottimizzazione degli spazi grazie ad una continuità che è ancora più accentuata in caso di una combinazione fra il microcemento e i colori chiari su pavimenti e pareti. Grande resistenza all’umidità ambientale e al vapore acqueo. Un’eccezionale versatilità data da un’eccellente adesione a qualsiasi supporto, che permette di creare infiniti disegni in qualsiasi colore, grazie ad una vasta gamma di pigmenti.

Altro punto di forza di Wall2Floor è poi la capacità di facilitare la pulizia degli ambienti e il mantenimento delle superfici, grazie all’assenza di giunte impedisce l’accumulo di sporco. Questo sistema multistrato è ideale infine per l’abilità di saper esaltare la luce naturale come se si riflettesse su di esso, seguendo quelle che da anni sono le tendenze di design e architettura. Il progetto residenziale realizzato con cura artigianale dal mondo Novacolor regala ampio respiro a pareti e pavimenti senza soluzione di continuità, attestando come Wall2Floor risponda alle esigenze degli ultimi anni. Personalità, resistenza e versatilità sono solo alcuni dei plus di questo materiale rivelazione capace di abbinarsi a stili contemporanei, moderni e minimalisti, dimostrando che lo stare bene sia un lusso da vivere in un design senza più “confini”.