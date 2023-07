L’epoca dello svapo: trend e salute vanno nella stessa direzione?

Alcuni oggetti sono irrinunciabili, sia perché completano in qualche modo la propria presenza, sia perché corrispondono ad un preciso vizio, abitudine o vezzo. Senza questi, non si sarebbe più sé stessi, e quasi non ci si riconoscerebbe neanche davanti allo specchio. Tuttavia, a volte alcuni vezzi corrispondono più a una precisa epoca, che a un tratto veramente personale. Cambiano così con il tempo, adattandosi a nuove vesti, più tecnologiche, come sta accadendo di fatto alle sigarette.

Il successo dello svapo

Lo svapo è molto più di una tendenza. Dietro la possibilità di acquistare una sigaretta elettronica online, per molti si nasconde infatti anche l’unico valido aiuto per smettere di fumare. I due aspetti dello svapo vanno di pari passo, e quello che a tutti gli effetti adesso si presenza come un trend, di fatto sta contrastando la diffusione del fumo combusto, facendo del bene a molti ex fumatori. Sostituire un’abitudine con un’altra, modificare la propria gestualità per avvicinarsi allo svapo lasciandosi alle spalle le sigarette tradizionali, sono tutte azioni a cui bisogna prepararsi se si intende passare alle e-cig.

Le ricadute positive sono diverse, e vanno dal miglioramento della qualità della respirazione a quella del proprio sorriso, passando per un notevole abbattimento dei costi necessari ad appagare la propria nuova abitudine. Dietro un investimento iniziale, infatti, si cela la possibilità di accedere a una grande quantità di liquidi di ricarica, che si differenziano per aromi, sapori e contenuto percentuale di nicotina. La sigaretta elettronica si dimostra così l’accessorio più versatile di ogni ex fumatore, nonché l’insostituibile alleata per chiunque desideri lasciarsi alle spalle il fumo combusto.

Come è composta la sigaretta elettronica?

Vale dunque la pena conoscere meglio il prodotto. Dietro la definizione di sigaretta elettronica si cela un mondo fatto di dispositivi usa e getta, e di e-cigarette ricaricabili. Le sigarette elettronica usa e getta nascono come un corpo unico, dotato di batteria e cartuccia non ricaricabili: una volta esaurito il numero di puff, e dunque svuotata la cartuccia stessa, il dispositivo non sarà più utilizzabile.

Al contrario, l’e-cig tradizionale ha una batteria ricaricabile legata a un atomizzatore. Quest’ultimo vaporizza il liquido contenuto nella cartuccia, che può essere rimossa e sostituita con nuovi liquidi in base al proprio gusto e alle proprie esigenze. Gli ex fumatori potrebbero infatti trovare più appagante un liquido con una percentuale più marcata di nicotina, mentre gli svapatori più comuni potrebbero farne agevolmente a meno.

Le componenti di una sigaretta elettronica possono essere sia personalizzate sotto il punto di vista estetico, sia assemblate per creare modelli ibridi, purché le parti siano compatibili tra loro. Questa personalizzazione può rivelarsi utile per le competizioni di cloud-chasing, in cui gli svapatori si fronteggiano nella creazione della più grande e fantasiosa nuvola di vapore. Allenarsi con una resistenza, una batteria e un atomizzatore più potenti può rivelarsi prezioso.

È difficile stabilire già adesso se le sigarette elettroniche finiranno nel novero dei prodotti da non utilizzare all’aperto. Di certo, il loro utilizzo sempre più diffuso le pone nel raggio d’azione del governo, sia per quel che riguarda la tassazione sulle cartucce, sia sotto il punto di vista della salubrità dell’aria respirata in spazi chiusi e aperti.

In ogni caso, arginare la piena diffusione di questo nuovo tratto, distintivo dell’epoca attuale, attenta alla salute e alla tecnologia, non sembra possibile. Le tendenze, in questo caso, vanno nella direzione opposta al fumo combusto: l’e-cigarette sembra destinata a diventare un simbolo e a sostituirsi alla sigaretta tradizionale sotto ogni punto di vista.