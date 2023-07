Capovaticano Resort Thalasso Spa, destinazione wellness in tutta la Calabria, amplia la sua offerta spa con nuovi trattamenti viso e corpo e una nuova importante partnership cosmetica con Natura Bissé. Il brand di luxury skincare, affermato in tutto il mondo, è stato scelto per i suoi prodotti che fondono innovazione formulativa con texture ultra sensoriali e protocolli di gestualità estremamente ricercati per ascoltare e adattarsi alle differenti esigenze di ogni pelle.

I trattamenti Natura Bissé, offerti nella SPA dell’ecoresort sulla favolosa Costa degli Dei, sono stati selezionati per la loro aderenza alla filosofia ispirata dalla natura e alle esigenze degli ospiti della SPA di Capovaticano: pacchetti preparatori all’esposizione al sole della pelle del viso, trattamenti restitutivi after sun, rituali personalizzabili in base alle necessità per rigenerarsi in uno scenario naturale unico.

Per il viso The Citrus Essence

Ideale per l’estate, è un trattamento agli agrumi, che utilizza la collezione C+C Vitamin per restituire vitalità ed elasticità alla pelle. Questo rituale è l’ideale in preparazione all’esposizione solare ma anche per il doposole, poiché in grado di calmare rossori ed infiammazioni grazie a formule che prevedono un cocktail multiplo di aminoacidi combinato a Vitamina C incapsulata che inoltre illuminano l’incarnato – azione antiossidante – e attenuano i segni dell’invecchiamento – stimola la produzione di collagene per una maggiore compattezza della pelle. Il trattamento Citrus Essence è altamente rilassante, poiché prevede un massaggio durante la posa della maschera con il concentrato a base di Vitamina C, che si attiva tramite manovre di digitopressione applicata zona per zona fino al completo assorbimento.

Per il corpo Bewell Ritual by Natura Bissé

Il vero relax da vacanza secondo i rimi della natura , è un rituale corpo creato su misura a seconda dei desideri e delle necessità. Utilizza i Dry-Oil della linea Diamond Well-Living con aromi naturali a scelta (lavanda per effetto anti-stress; olii aggrumati per effetto energizzante; alghe e olio di chia con effetto detox; eucalipto e menta ideale dopo le sessioni di fitness). Il protocollo del trattamento è altamente personalizzato in modo da creare un momento altamente benefico per il corpo e per lo spirito, che ridona esattamente ciò di cui si ha più bisogno.