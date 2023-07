Nuove tecnologie per una pelle sana e luminosa da ROUGJ

La linea Probiotic Skincare di ROUGJ nasce dalla ricerca e dallo studio di nuove forme di tecnologia innovative per il trattamento e mantenimento di una pelle sana e luminosa. Da questo studio è emersa l’importanza del microbioma cutaneo e del bilanciamento dei probiotici per mantenere una pelle sana e vitale. I probiotici sono infatti fondamentali per aiutare a ristabilire l’equilibrio della nostra cute. Non resta che provare questa selezione di prodotti Probiotic Hydrapro per aggiornare la routine alle ultime tecnologie in fatto di skincare.

CREMA VISO PELLI NORMALI E MISTE HYDRAPRO PROBIOTIC SKINCARE 50 ml

Crema viso idratante per pelli normali e miste, che aiuta a prevenire la comparsa delle prime rughe grazie alla presenza in formula di probiotici 100% naturali, in grado di stimolare i naturali meccanismi di protezione e riparazione della pelle. La texture ricca, morbida e vellutata dona un’immediata sensazione di pelle setosa ed idratata.

La formula contiene: Lisato di batterio Bifidus , probiotico che mantiene inalterate le funzionalità delle cellule cutanee, garantendo alla pelle il mantenimento di un aspetto giovane e sano; Sodio Ialuronato , sale sodico dell’acido ialuronico, dall’azione idratante, rimpolpante e anti-age; Olio di Calendula , dall’azione lenitiva, protettiva e cicatrizzante; Succo di cetriolo , dall’azione dermopurificante e nutriente, restituisce alla pelle luminosità e freschezza; Acqua distillata di hamamelis , dalle proprietà lenitive e astringenti, agisce sul microcircolo aiutando a migliorare la microcircolazione capillare.



CREMA VISO PELLI SECCHE HYDRAPRO PROBIOTIC SKINCARE 50 ml

Crema viso idratante, specifica per pelli secche, che aiuta a prevenire la comparsa delle prime rughe grazie alla presenza in formula di probiotici 100% naturali, in grado di stimolare i naturali meccanismi di protezione e riparazione della pelle. La texture ricca, morbida e vellutata dona un’immediata sensazione di pelle setosa ed idratata.

La formula contiene: Lisato di batterio Bifidus , probiotico che mantiene inalterate le funzionalità delle cellule cutanee, garantendo alla pelle il mantenimento di un aspetto giovane e sano; Sodio Ialuronato , sale sodico dell’acido ialuronico, dall’azione idratante, rimpolpante e anti-age; Olio di Calendula , dall’azione lenitiva, protettiva e cicatrizzante; Burro di Karité , dalle proprietà emollienti, lenitive, idratanti, cicatrizzanti e riepitelizzanti.



SIERO CONCENTRATO PROBIOTICO HYDRAPRO PROBIOTIC SKINCARE 30 ml

Siero viso concentrato ad azione idratante. La texture in gel leggera e vellutata rende il prodotto adatto a tutti i tipi di pelle. Contiene un complesso probiotico ed attivi in grado di restituire al viso la giusta carica di idratazione, necessaria per preservare un viso dall’aspetto giovane e fresco e aiutare a prevenire la comparsa delle prime rughe e segni d’espressione.

