Elements, la nuova sauna girevole e sospesa del Dolomiti Wellness Hotel

Premiata al DNA PARIS DESIGN AWARD 2023 la nuova sauna Elements del Dolomiti Wellness Hotel Fanes di San Cassiano, in Alto Adige. L’ambizioso progetto, curato dell’Interior Designer Barbara Widmann dello studio iDA di Bolzano, ha ricevuto un doppio riconoscimento nelle categorie Design/Hospitality e Architecture/Hospitality. «Questo riconoscimento viene attribuito a designers e architetti di tutto il mondo, autori di opere che si distinguono per unicità e innovazione, proprio per questa ragione è motivo di grande soddisfazione sia per me che per tutto il team dello studio» racconta l’Interior Designer Barbara Widmann.

Elements offre una visuale panoramica e completa sul paesaggio Dolomitico circostante grazie alla grande vetrata; inoltre, ruota su se stessa a 360° ed è sospesa a 9 mt di altezza dal suolo. «Un progetto senza eguali sia strutturalmente che concettualmente: Elements, con la sua forma cilindrica, rotante e sospesa a 9 mt di altezza, simboleggia il campo energetico autosufficiente di tutte le forme viventi; inoltre, invita all’introspezione permettendoci di attingere al nostro immenso potenziale in mezzo al movimento incessante del mondo» spiega la Widmann.

Proprio per queste sue caratteristiche, la sauna si è aggiudicata un doppio riconoscimento al DNA PARIS DESIGN AWARD 2023, nella categoria Design/Hospitality e in quella Architecture/Hospitality. Elements Sauna riprende alcune filosofie e tradizioni tra le più antiche, che vedono l’uomo al centro di un rapporto strettissimo con la natura e le energie che questa sprigiona. Sin dall’esterno, l’ospite ritrova e diventa parte integrante di questo circolo di energie vitali in prima persona. Il desiderio della famiglia Crazzolara, infatti, non è solo quello di fare vivere agli ospiti un’esperienza di relax fine a se stessa, ma di condurli in un percorso introspettivo consapevole che permetta di attingere all’enorme potenziale che esiste all’interno di ognuno.

La Elements Sauna è costituita per lo più da metallo e diverse tipologie di legno. Il pavimento, invece, è in quarzite, una pietra naturale proveniente dalla vicina val di Vizze. Grazie a questo nuovo gioiello del Dolomiti Wellness Hotel Fanes, che conferma l’assoluta qualità delle sue 5 stelle, gli ospiti possono godersi un’esperienza frutto di un progetto unico e capace di porre l’attenzione sull’importanza del benessere interiore e psichico, oltre che di quello fisico.