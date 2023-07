FerreroLegno presenta IDEA2, elegante soluzione salvaspazio

FerreroLegno, azienda leader nella produzione di porte e sistemi di partizione per interni, presenta IDEA2 ampliando così la sua gamma di porte pieghevoli. L’azienda è in grado di offrire soluzioni che ben si adattano a qualsiasi ambiente e ai più svariati contesti, da quelli di rappresentanza fino a spazi domestici dalle ridotte dimensioni, mantenendo sempre una marcata componente estetica.

IDEA2 nasce come elegante soluzione salvaspazio, perfetta per passaggi stretti dove non è possibile inserire una porta a battente o dove la parete non è abbastanza lunga per una scorrevole. Grazie alle sue modalità di apertura a libro, l’anta si ripiega in due accostandosi al muro o rimanendo perpendicolare ad esso, permettendo di recuperare lo spazio mancante all’interno dell’ambiente domestico, unendo così performance ed estetica.

Ideale per far guadagnare centimetri preziosi, grazie alla fluidità di movimento questa soluzione dona un tocco personale e offre spazi interni più ampi, accoglienti e con maggiori possibilità di arredo. Grazie poi ai telai complanari abbinabili – Flat o Evoluto – IDEA2 risulta una proposta smart in grado di armonizzarsi con l’ambiente in cui è inserita.