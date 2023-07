Ringana Light Legs & Fresh Breeze

Nelle calde giornate estive non desideriamo altro che rinfrescarci. Per fortuna Ringana è in grado di proporre alcuni prodotti considerati “i supereroi per le torride giornate estive” come FRESH light legs per gambe stanche e affaticate e FRESH breeze per rinfrescare viso, corpo e capelli.

FRESH light legs spray

In viaggio, in città, a casa, dopo lunghe camminate o periodi prolungati trascorsi in piedi o seduti al lavoro, FRESH light legs spray 125ml è un vero sollievo che rinfresca istantaneamente gambe, caviglie e piedi alleviando anche la ritenzione idrica, per una sensazione di leggerezza immediata. Ha anche un effetto rivitalizzante, rilassante e calma sensibilmente i muscoli delle gambe, grazie al potente sale di magnesio.

La formula contiene sali di magnesio, rivitalizzante e rilassante; menta e zenzero per una freschezza immediata; estratti di ippocastano, amamelide, pungitopo e cipresso per facilitare la circolazione sanguigna; alga Porphyridium cruentum contro gonfiore.

FRESH breeze spray

FRESH breeze spray 50ml con estratto di menta e mentolo per un effetto rinfrescante; lo spray rinfrescante per viso e corpo rinfresca istantaneamente la pelle e le fornisce un concentrato di idratazione grazie al gel di aloe vera e all’acido ialuronico. Da tenere a portata di mano e vaporizzare all’occorrenza.