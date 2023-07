La collezione di gioielli femminili 3D $kull di Philipp Plein

Philipp Plein sceglie l’elemento iconico del teschio per sviluppare una parure femminile completa – collane, bracciali, anelli e orecchini – che unisce all’anima bling bling distintiva del brand, quel tocco di trasgressione rock che lo stilista ama da sempre citare nelle sue creazioni.

La collana – un girocollo di 40 cm – alterna sulla sottile catena in acciaio con chiusura brandizzata, charms altamente identificativi dello stile Philipp Plein: oltre ai cristalli, tributo alla gioielleria più tradizionale, il logo esagonale PP inciso e i teschi tridimensionali. Per i loghi esagonali e i teschi, la finitura scelta dell’acciaio è la calda tonalità IP oro giallo che mette in risalto questi elementi identitari e conferisce assoluta preziosità al collier. Il bracciale ha la stessa costruzione della collana: la sottile catena in acciaio è lunga 15 cm adornata dai charms con finitura dorata.

L’anello a fascia è in acciaio con finitura IP oro giallo. La banda centrale gioca con i trafori del logo esagonale, realizzati con la leggerezza di un moderno cesello, ed è abbracciata da due file doppie di cristalli che creano un luminoso e raffinato pavé.

Decisamente più trasgressivo e di grande originalità il bracciale in pelle della collezione 3D $kull, un cinturino in pelle nera liscia con firma Philipp Plein all’interno sul quale sono applicate eleganti borchie esagonali in acciaio con finitura IP oro giallo, illuminate da cristalli. Agganciato al centro del bracciale compare il charm “simbolo” della collezione 3D $kull: il teschio tridimensionale con incisione PP e cristalli. Il bracciale è alto 12 mm e ha una chiusura con fibbia IP Oro giallo ad ardiglione.

I teschi tridimensionali rappresentano l’elemento unico ed assoluto degli orecchini a lobo e stupiscono per la finezza della realizzazione: proposti in acciaio con finitura IP oro giallo, sono impreziositi da cristalli.