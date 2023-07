Elicriso e Verbasco bio toscani nella linea doposole Biofficina Toscana

Le materie prime bio toscane che caratterizzano la linea doposole-intensificatrice di Biofficina Toscana sono l’elicriso e il verbasco, due fiori della Costa Mediterranea dai caldi toni del giallo, un richiamo al sole e ai suoi benefici. Dai fiori di elicriso si ottiene un estratto ricco di flavonoidi, fitosteroli e tannini, con proprietà protettive e riparative.

L’elicriso che si trova all’interno della linea doposole-intensificatrice di abbronzatura proviene dall’Azienda agricola La Sabatinaccia di Porto Azzurro, ed è caratterizzato da una peculiare fragranza data proprio dal terreno unico dell’Isola d’Elba. Il verbasco è una pianta mediterranea il cui fiore giallo intenso è in grado di attirare e riflettere i raggi solari, il suo nome in greco significa infatti “brillare”. L’estratto di verbasco è ricco di mucillagini, contiene flavonoidi, polifenoli, saponine e glucosidi e possiede spiccate proprietà lenitive, antinfiammatorie ed emollienti. Il verbasco che si trova all’interno della Linea doposole-intensificatrice proviene dall’Azienda agricola Il ramerino di Pitigliano, in provincia di Grosseto.

Crema viso doposole 50ml Questa crema regala una texture leggera per una pelle idratata, rinfrescata e lenita. E prolunga anche l’abbronzatura. Pack airless 100% riciclabile.

Latte Doposole intensificatore abbronzatura 200ml Un latte lenitivo, idratante e di facile assorbimento. Il flacone è realizzato al 100% riciclabile in materiale biobased da canna da zucchero.

Crema Capelli Doposole 100ml Anche i capelli hanno bisogno di attenzioni. Ecco la crema idratante-disciplinante realizzata con estratto di alga di mare ad azione condizionante, acqua di riso fermentata per un'intensa attività idratante. Pack 100% riciclabile.