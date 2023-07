Arredare gli ambienti con USM HALLER verde

Secondo la cromoterapia il verde rappresenta la tranquillità, l’armonia, la natura, il benessere. È una tonalità che viene scelta per infondere calma e serenità, non solo negli ambienti domestici ma anche negli uffici. Il verde rappresenta infatti un colore molto versatile che si adatta a ogni spazio creando soluzioni d’arredo stimolanti e rilassanti. Lo sa bene USM Modular Furniture che, da quasi sessant’anni, con il suo celebre sistema modulare USM Haller verde iconico, una tonalità brillante, arreda qualsiasi ambiente rendendolo accogliente ed elegante. Dalla cucina, alla cameretta da letto dei bambini fino alla zona studio: un colore profondo e dinamico per creare un’oasi di benessere. Inoltre, in combinazione con la gamma di accessori del programma “Un mondo di piante” il sistema modulare USM Haller si presta a realizzare splendidi angoli “di verde” che migliorano significativamente la salute delle persone negli spazi indoor.

I sistemi di arredamento USM Haller si basano su una struttura modulare: l’elemento centrale dell’intero sistema è la sfera di giunzione in ottone cromato, a cui vengono collegati i tubi di collegamento che servono per creare la struttura portante, estremamente resistente alla pressione ed alla trazione, nella quale vengono poi inseriti i pannelli di rivestimento in metallo verniciato (nelle diverse cromie) e tre materiali (lamiera d’acciaio verniciata a polvere, metallo perforato e vetro). Un cubo poliedrico con uno stile proprio e una personalità che camaleonticamente si adatta a ogni circostanza senza perdere carattere. Soluzioni contenitore, madie, credenze e carrellini, con USM Haller lo spazio – anche se poco – risulta sempre ottimizzato!